Мини-внедорожник Suzuki Jimny получит новый двигатель: первые фото

Возможный проототип электрического Suzuki Jimny

С момента запуска четвертого поколения внедорожник Suzuki Jimny стал мировым бестселлером. Появление его пятидверной версии расширило круг покупателей, но в каждой из модификаций главным, чего не хватало этому автомобилю, была мощность двигателя.

Накануне в соцсетях распространились фотографии некоего тестового образца Suzuki Jimny, который, как ожидается, будет приводиться в движение не маломощным ДВС, а электромотором. Подлинность снимков пока не подтверждена, однако ранее в «Сузуки» не исключали вариант, при котором может быть выпущена электрическая версия Jimny.

Место тестов нового исполнения одного из самых известных компактных рамных внедорожников в мире не раскрывается. Судя по пейзажу вокруг, речь идет о заснеженном европейском регионе, однако смущает наличие на тестовых автомобилях японских номерных знаков.

Планы на электрификацию Suzuki до 2030 года

Несмотря на камуфляж, на внедорожниках проглядываются закрытая решетка радиатора и новые фары, но общий угловатый и компактный дизайн сохраняется.

Напомним, еще в 2024 году Suzuki объявила о своей стратегии роста, в рамках которой до 2030 года компания собирается выпустить сразу шесть новых электрокаров. Анонс этого события был представлен официальным тизером, на котором одним из автомобилей в этом списке явно был электрический Jimny.

Уже тогда предполагалось, что машина получит специальную систему полного привода, работающую на электротяге, и будет комплектоваться независимыми электромоторами, установленными на передней и задней осях.