Новый компактный кроссовер Suzuki Y43 готовится сразиться за покупателей с Hyundai

У компании Suzuki есть индийское подразделение Maruti, которое выпускает часть моделей, недоступных для остальных мировых рынков сбыта. Более того, с каждым годом эта марка расширяет свой ассортимент. Сейчас к разработке готовится автомобиль, который расположится в компактном сегменте и будет конкурировать с Hyundai Exter.

Микро-кроссовер еще не получил официального названия. Машина носит кодовое наименование Y43 и, как ожидается, появится в продаже уже в этом году.

Подробности об автомобиле пока недоступны, но слухи сватают под капот 1,2-литровый бензиновый мотор Z-Series в сочетании с мягко-гибридным довеском, который ставится в свежий Suzuki Swift.

Вместе с ним новый компактный SUV Suzuki и его суббренда Maruti будет демонстрировать впечатляющие показатели экономичности. К примеру в хэтчбеке «Свифт» нового поколения расход топлива составляет в среднем всего 4-литра на 100 км.

В качестве помощника для него должны выступить не только классическая «механика», но и роботизированная трансмиссия AMT.

Сколько будет стоить машина, которой предстоит позиционироваться как сменщик снятого с производства кросс-хэтчбека Ignis, пока неизвестно. Впрочем, индийские СМИ прогнозируют ей цену от 600 тысяч до 1 миллиона местных рупий (500 – 800 тысяч рублей).