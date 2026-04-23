В Японии показали маленький, но удобный автодом на базе Isuzu Travio

Автодом Astrare Trias 480

Японцы известны своей любовью к автопутешествиям, но местное законодательство и высокие налоги не позволяют им покупать большие автодома. Однако они нашли выход и превращают местные компактные грузовички в кемперы.

Один из таких проектов недавно был представлен на выставке Japan Camping Car Show 2026. Его разработчиком является местная компания Vantech, назвавшая свой автодом Astrare Trias 480.

В его основе лежит шасси Isuzu Travio с отдельным жилым отсеком, в котором можно жить в путешествиях.

Длина машины составляет 4,8-метра, а ширина – почти 2 метра, что позволяет парковать ее на ежемесячных парковках даже в центре крупных городов.

Под капотом работает 1,9-литровый дизельный турбомотор, состыкованный с 6-ступенчатой автоматической трансмиссией.

Внутри жилого кластера выделена обеденная зона, которая умело вписана в ограниченное пространство. В каюте на верхнем уровне располагается двухъярусная кровать, рассчитанная на одного человека, в задней части установлена стационарная двуспальная кровать.

Если понадобится разместить внутри еще одного человека, обеденную зону можно расширить, увеличив общую вместимость автодома до четырех человек.

Кемпер Astrare Trias 480 отличается многочисленными решениями для хранения вещей, позволяющими максимально эффективно использовать внутреннее пространство. Помимо отсека для хранения под потолком, внутри имеется много ниш.

На борту есть вся необходимая для жизни в дороге бытовая техника: от варочной поверхности до духового шкафа и холодильника.

Стоимость автодома в самой богатой комплектации (с навесом и солнечными батареями) составит 13 миллионов иен (примерно 6 миллионов 100 тысяч рублей по действующему курсу).