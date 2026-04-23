В Японии показали маленький, но удобный автодом на базе Isuzu Travio

Текст: Алексей Шмидт
На выставке Japan Camping Car Show 2026 состоялась премьера кемпера Astrare Trias 480

Автодом Astrare Trias 480

Японцы известны своей любовью к автопутешествиям, но местное законодательство и высокие налоги не позволяют им покупать большие автодома. Однако они нашли выход и превращают местные компактные грузовички в кемперы.

Один из таких проектов недавно был представлен на выставке Japan Camping Car Show 2026. Его разработчиком является местная компания Vantech, назвавшая свой автодом Astrare Trias 480.

В его основе лежит шасси Isuzu Travio с отдельным жилым отсеком, в котором можно жить в путешествиях.

Длина машины составляет 4,8-метра, а ширина – почти 2 метра, что позволяет парковать ее на ежемесячных парковках даже в центре крупных городов.

Автодом Astrare Trias 480

Под капотом работает 1,9-литровый дизельный турбомотор, состыкованный с 6-ступенчатой автоматической трансмиссией.

Внутри жилого кластера выделена обеденная зона, которая умело вписана в ограниченное пространство. В каюте на верхнем уровне располагается двухъярусная кровать, рассчитанная на одного человека, в задней части установлена стационарная двуспальная кровать.

Если понадобится разместить внутри еще одного человека, обеденную зону можно расширить, увеличив общую вместимость автодома до четырех человек.

Автодом Astrare Trias 480

Кемпер Astrare Trias 480 отличается многочисленными решениями для хранения вещей, позволяющими максимально эффективно использовать внутреннее пространство. Помимо отсека для хранения под потолком, внутри имеется много ниш.

На борту есть вся необходимая для жизни в дороге бытовая техника: от варочной поверхности до духового шкафа и холодильника.

Стоимость автодома в самой богатой комплектации (с навесом и солнечными батареями) составит 13 миллионов иен (примерно 6 миллионов 100 тысяч рублей по действующему курсу).

Фото:Automesseweb

Читайте также:

Последние новости:

Представлен китайский внедорожник, который не может определиться кто он: Mercedes G-Class или Suzuki Jimny

Nissan Skyline следующего поколения показан задолго до премьеры

Растянутый Suzuki Jimny, ставший JDM-хитом, массово продают в России

Малоизвестный аналог Lada Largus Cross от Chevrolet пережил точечное обновление

Внедорожник времен Второй мировой войны с современным двигателем V8 продают за полмиллиона долларов

Cлишком реалистичный рендер «короля седанов» Hyundai сбил всех с толку

Toyota Corolla Cross следующего поколения избавится от консерватизма

Новый 7-местный кроссовер Lexus получит два варианта силовых установок и роскошный салон

Знаковый внедорожник Mitsubishi возвращается ради соперничества с Toyota Prado и Ford Everest

«Заряженный» кроссовер Peugeot 3008 GTI может быть в повестке

Внедорожник Toyota Fortuner нового поколения удивит смелостью и технологичностью

Кроссовер Lada Azimut обещает оказаться не хуже Belgee X50, Haval Jolion и Chery Tiggo 4...

Показан внедорожник BAW, который ждут в России

Прототип первой твердотельной батареи Nissan успешно справился с испытаниями

Народное и экспертное жюри выберут лучшие внедорожники и кроссоверы 

Новый брутальный внедорожник Nissan для борьбы с Toyota LC Prado «засветили» в профиль

Загрузить больше

