Следующая Mazda 2 будет не такой, как все предыдущие

Новая Mazda 2, рендер: Automachi

Mazda 2 остается самым бюджетным автомобилем в линейке автопроизводителя из Хиросимы. И отказываться от этой модели компания не планирует, что подтвердил недавно ее топ-менеджмент.

Согласно имеющейся на данный момент информации, разработка Mazda 2 следующего поколения началась. И это будет не просто незначительное обновление внешнего вида, а полная переработка машины.

Несмотря на то, что «двойка» останется моделью начального уровня, автомобиль переживет существенную эволюцию. С точки зрения дизайна ожидается, что хэтчбек примерит современные экстерьерные решения, которые были внедрены в актуальную линейку Mazda.

От новинки ждут более низкого центра тяжести, расширенных визуальных пропорций кузова и более плавных и зрелых линий. Судя по очередным спекулятивным рендерам, новая Mazda 2 будет включать в свой облик элементы, схожие с концепт-каром Vision X-Compact, получив выразительные «миловидные» фары и простые изгибы.

Что касается силовой установки, то в подкапотное пространство следующей Mazda 2 прочат гибридную систему, сочетающую в себе 1,5-литровый бензиновый мотор и электрический двигатель. Она позволит заметно сократить расход топлива этой и без того экономичной модели, а также повысить ее динамические характеристики.

По одному из слухов, Mazda может интегрировать в новую «двойку» роторный мотор, который будет работать в ней в режиме генератора.

Сроки запуска проекта пока неизвестны, но, по текущим прогнозам, машина может появиться на свет после 2026 года.