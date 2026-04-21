Премиальный седан потерял половину стоимости за три года: показательная история с Mercedes S-Class

Текст: Алексей Шмидт
Рынок люксовых автомобилей в очередной раз доказал: статус и высокая цена при покупке вовсе не гарантируют сохранности вложений. Недавняя продажа Mercedes-Benz S-Class S 580 стала ярким примером стремительного падения стоимости даже у флагманских моделей.

Седан, приобретённый новым весной 2022 года более чем за 131 тысячу долларов, спустя короткий срок эксплуатации ушёл с аукциона всего за 74 тысячи. При пробеге около 6 300 километров владелец фактически потерял свыше 57 тысяч долларов. 

Автомобиль был оснащён на уровне топовых версий. В комплектацию входил пакет AMG Line с характерными элементами дизайна, включая фирменные диски и спортивные акценты в интерьере.

Среди технологических опций — продвинутая мультимедийная система с 3D-дисплеем, премиальная акустика Burmester, а также полный набор комфорта: вентиляция, подогрев и массаж сидений, дверные доводчики и панорамная крыша. Из доработок — лишь тонировка стекол, остальные компоненты остались заводскими.

Под капотом — 4-литровый мотор V8 с двойным турбонаддувом, дополненный мягкой гибридной системой. Суммарная отдача позволяет седану разгоняться с места до 100 км/ч примерно за 4,3 секунды. При этом техническое состояние машины близко к идеальному — автомобиль практически не эксплуатировался.

Обслуживание также проводилось строго по регламенту. За время эксплуатации были выполнены плановые ТО, замена масла, фильтров, обслуживание люка, а также более серьёзные работы, включая замену элементов проводки двигателя. Из недостатков отмечаются лишь незначительные сколы на переднем бампере.

Эксперты отмечают, что подобная динамика обесценивания характерна не только для Mercedes-Benz, но и для большинства люксовых брендов. Основной удар по стоимости происходит в первые годы после покупки, когда автомобиль теряет до 40–50% цены независимо от состояния и пробега.

История с S-Class вновь подчёркивает: покупка нового премиального автомобиля — это скорее вопрос комфорта и статуса, чем рационального инвестирования. Для второго владельца такая сделка, напротив, может стать выгодной возможностью получить практически новый автомобиль за значительно меньшие деньги.

Фото:Mercedes
Журналист и редактор Daily-Motor.Ru с 2013 года. Окончил Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова по специальности «Филология», а свою карьеру в журналистике начал ещё в процессе обучения. Работая в редакции с первых дней существования сайта, Алексей активно освещает темы, связанные с автомобилями и мотоциклами, а также увлекается технологиями и инновациями в автопроме.

