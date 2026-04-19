Автодом на четверых для зимних условий и не только: представлен новый кемпер на базе Mercedes Sprinter

Текст: Алиса Шашкова
Фото: Vanna Adventure

Спрос на дома на колесах и кемперы растет с каждым годом во всем мире. И в последнее время количество новых моделей в этом сегменте буквально зашкаливает.

Так, к примеру, недавно состоялась премьера очередного автодома, который базируется на полноприводном Mercedes-Benz Sprinter 2500. Его разработчиком выступает американская компания Vanna Adventure, а сам проект носит имя Vanna EK4-D.

Особенностью этого кемпера, в котором могут проживать до четверых человек, является его адаптированность под зимние условия и такие сезонные забавы как катание на лыжах и сноубордах. Специально для хранения атрибутов этого спорта в автодоме выделен вместительный грузовой бокс.

Фото: Vanna Adventure

Разработчик этой модели улучшил внедорожные возможности машины, установив на нее комплект подвески Van Compass Stage 2, который включает в себя регулируемые задние амортизаторы и комплект увеличения клиренса на 5 см.

Внутри кемпер обшит кедровыми досками с пазогребневым сочленением, а также оснащен виниловым напольным покрытием, имитирующим природные материалы.

Зона отдыха располагается в передней части. Водительское и пассажирское кресла можно развернуть благодаря их поворотной конструкции. Далее в задней части салона размещены съемный столик и двойное сиденье-скамейка с ремнями безопасности и поворотным основанием.

Коллаж: Daily-Motor/Vanna Adventure

Сиденье скамейки можно трансформировать в небольшую лежанку, подходящую для ребенка или домашнего питомца.

В кемпере Vanna EK4-D предусмотрена небольшая кухня с микроволновой печью, индукционной плитой, откидным столиком и холодильником с небольшим морозильным отделением.

За температуру внутри отвечают обогреватели с панелью управления и термостатами. Напротив кухни выделено место под небольшую ванную комнату с душевой кабиной и унитазом с сухим смывом.

Пространство сзади состоит из двух длинных скамеек, которые вечером можно соединить друг с другом и образовать большую кровать. Еще одно спальное место для двух человек предусмотрено выше в виде выдвижной секции.

Стоимость такого автодома, согласно официальной информации на сайте его разработчика, начинается от 110 тысяч 995 долларов (8,4-миллиона рублей).

Алиса Шашкова
Редактор и автор новостей на автомобильную тематику в Daily-Motor.Ru с 2014 года. Окончила Российский государственный гуманитарный университет по специальности «Реклама и связи с общественностью». В редакции Daily-Motor.Ru Алиса занимается поиском актуальных инфоповодов, а также написанием и публикацией новостей, освещающих все самые важные события в мире автомобилей и не только.

Читайте также:

Последние новости:

Скелет вседорожника Genesis, который хочет быть как Rolls-Royce, впервые засняли на фото

Один из главных кроссоверов Hyundai вот-вот шагнет в новое поколение и изменится до неузнаваемости

Toyota Corolla вновь предстала в образе ретро-мобиля

Японский грузовичок Isuzu переделали в роскошный автодом с двумя двуспальными кроватями и всей бытовой техникой

Audi одобрила выпуск новых моделей для бренда, который с трудом делает единственную машину

Самая бессмысленная кольцевая развязка в мире: она ведет из ниоткуда в никуда

Редкий и безупречный кабриолет Mercedes CLK DTM AMG продают в Германии

Новый полностью электрический Nissan готовится отправиться в продажу

Hyundai открывает ранний доступ к рестайлинговому Grandeur

Популярный кроссовер Jeep Avenger готовится к рестайлингу: что изменится

Кроссовер Nissan начального уровня разжился «черной» спецверсией

Nova Camper Van: еще одна квартира-студия на колесах для бездорожья на базе Mercedes Sprinter

Еще один рестайлинг Kia K5 сохранит сопернику Toyota Camry конкурентоспособность

Первый настоящий российский кроссовер Lada Azimut: что по ценам?

