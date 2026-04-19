Автодом на четверых для зимних условий и не только: представлен новый кемпер на базе Mercedes Sprinter

Спрос на дома на колесах и кемперы растет с каждым годом во всем мире. И в последнее время количество новых моделей в этом сегменте буквально зашкаливает.

Так, к примеру, недавно состоялась премьера очередного автодома, который базируется на полноприводном Mercedes-Benz Sprinter 2500. Его разработчиком выступает американская компания Vanna Adventure, а сам проект носит имя Vanna EK4-D.

Особенностью этого кемпера, в котором могут проживать до четверых человек, является его адаптированность под зимние условия и такие сезонные забавы как катание на лыжах и сноубордах. Специально для хранения атрибутов этого спорта в автодоме выделен вместительный грузовой бокс.

Разработчик этой модели улучшил внедорожные возможности машины, установив на нее комплект подвески Van Compass Stage 2, который включает в себя регулируемые задние амортизаторы и комплект увеличения клиренса на 5 см.

Внутри кемпер обшит кедровыми досками с пазогребневым сочленением, а также оснащен виниловым напольным покрытием, имитирующим природные материалы.

Зона отдыха располагается в передней части. Водительское и пассажирское кресла можно развернуть благодаря их поворотной конструкции. Далее в задней части салона размещены съемный столик и двойное сиденье-скамейка с ремнями безопасности и поворотным основанием.

Сиденье скамейки можно трансформировать в небольшую лежанку, подходящую для ребенка или домашнего питомца.

В кемпере Vanna EK4-D предусмотрена небольшая кухня с микроволновой печью, индукционной плитой, откидным столиком и холодильником с небольшим морозильным отделением.

За температуру внутри отвечают обогреватели с панелью управления и термостатами. Напротив кухни выделено место под небольшую ванную комнату с душевой кабиной и унитазом с сухим смывом.

Пространство сзади состоит из двух длинных скамеек, которые вечером можно соединить друг с другом и образовать большую кровать. Еще одно спальное место для двух человек предусмотрено выше в виде выдвижной секции.

Стоимость такого автодома, согласно официальной информации на сайте его разработчика, начинается от 110 тысяч 995 долларов (8,4-миллиона рублей).