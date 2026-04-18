ДомойАвтоновости сегодняЯпонский грузовичок Isuzu переделали в роскошный автодом с двумя двуспальными кроватями и...

Японский грузовичок Isuzu переделали в роскошный автодом с двумя двуспальными кроватями и всей бытовой техникой

Текст: Алексей Шмидт
менее 3 мин. чтения
260417 31495 1 HL8fy
Фото: Vantech

Известный японский бренд Vantech, специализирующийся на выпуске роскошных автодомов, представил новейшую модель своей флагманской серии Corde – Corde Leaves. Дом на колесах готовится к старту продаж на родном рынке по цене от 12 миллионов 540 тысяч иен (около 6 миллионов рублей).

Модель Corde Leaves создана на базе Isuzu Travio. Это малотоннажный грузовик, который часто становится отправной точкой для различных кемпер-проектов. Габариты новинки Vantech составляют 4980 мм в длину, 1990 мм в ширину и 2870 мм в высоту. 

260417 31495 2 wl5vw
Фото: Vantech

Уникальной особенностью автодома является использование цельнолитой кабины из стекловолокна. Кузов машины оснащен выдвижной боковой палаткой, которая может создать дополнительное место для отдыха на открытом воздухе с защитой от дождя и солнца.

В задний бампер интегрирован выдвижной ящик для хранения, обеспечивающий дополнительную функциональность багажника.

260417 31495 3 4tnpd
Фото: Vantech

Внутри автодома Corde Leaves реализован роскошный жилой отсек благодаря деревянной отделке, специальному напольному покрытию и освещению.

Жилой кластер включает в себя гостиную со складным столом и угловым диваном, а также просторную кухню, оборудованную двумя газовыми плитами, раковиной и вытяжкой.

кемпер isuzu
Коллаж: Daily-Motor/Vantech

В нем также есть кондиционер, телевизор, 2-дверный холодильник объемом 83 литра, а также микроволновая печь и система подогрева пола.

Когда подходит время для сна, сложив стол и разложив диваны, можно организовать большую кровать, на которой легко разместиться до трех человек.

кемпер исузу 2
Коллаж: Daily-Motor/Vantech

В передней части салона предусмотрена также двухспальная кровать. Таким образом, в машине смогут ночевать до пяти человек.

Вся бытовая техника внутри питается от вспомогательной аккумуляторной системы большой емкости, которую можно заряжать с помощью ультратонкой солнечной панели мощностью 1090 Вт на крыше.

Подписывайтесь на наш Telegram и Google News

Алексей Шмидт
Алексей Шмидт
Журналист и редактор Daily-Motor.Ru с 2013 года. Окончил Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова по специальности «Филология», а свою карьеру в журналистике начал ещё в процессе обучения. Работая в редакции с первых дней существования сайта, Алексей активно освещает темы, связанные с автомобилями и мотоциклами, а также увлекается технологиями и инновациями в автопроме.

Загрузить больше

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+