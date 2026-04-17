Редкий и безупречный кабриолет Mercedes CLK DTM AMG продают в Германии

Фото: RM Sotheby's

Есть очень быстрые автомобили AMG, а есть Mercedes CLK DTM AMG Cabriolet, который еще создавался совершенно без каких-то ограничений.

Выпущенный в микроскопическом количестве в период с 2006 по 2007 год, автомобиль существует в количестве всего около 80 единиц, что делает каждую такую машину очень ценной и редкой среди кабриолетов AMG в истории.

На днях один из таких автомобилей был выставлен на торги в Германии. Машину продает аукционный дом RM Sotheby’s. В описании к лоту говорится, что автомобиль максимально приближен к состоянию нового даже несмотря на свой возраст. CLK DTM AMG Cabriolet был выпущен в августе 2006 года и с того времени накатал всего 1997 километров.

Недавно машина прошла через техническое обслуживание, которое обошлось владельцу в 10 тысяч евро (примерно 900 тысяч рублей). В общем автомобиль – мечта для любого коллекционера.

Под его капотом располагается 5,4-литровый двигатель V8 с турбонаддувом, развивающий 582 лошадиные силы и невероятные 800 Нм крутящего момента. Эти показатели до сих пор превосходят характеристики многих современных спорткаров.

Вся мощь подается на задние колеса, а сама машина способна разгоняться до максимальной скорости 300 километров в час.

Окончательная цена кабриолета не определена. Ожидается, что он уйдет с молотка по ориентировочной стоимости от 450 тысяч до 550 тысяч евро (40 – 50 миллионов рублей).