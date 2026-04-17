ДомойАвтоновости сегодняРедкий и безупречный кабриолет Mercedes CLK DTM AMG продают в Германии

Редкий и безупречный кабриолет Mercedes CLK DTM AMG продают в Германии

Текст: Ростислав Архипов
менее 3 мин. чтения
1 1
Фото: RM Sotheby’s

Есть очень быстрые автомобили AMG, а есть Mercedes CLK DTM AMG Cabriolet, который еще создавался совершенно без каких-то ограничений. 

Выпущенный в микроскопическом количестве в период с 2006 по 2007 год, автомобиль существует в количестве всего около 80 единиц, что делает каждую такую машину очень ценной и редкой среди кабриолетов AMG в истории.

2 1
Фото: RM Sotheby’s

На днях один из таких автомобилей был выставлен на торги в Германии. Машину продает аукционный дом RM Sotheby’s. В описании к лоту говорится, что автомобиль максимально приближен к состоянию нового даже несмотря на свой возраст. CLK DTM AMG Cabriolet был выпущен в августе 2006 года и с того времени накатал всего 1997 километров. 

Недавно машина прошла через техническое обслуживание, которое обошлось владельцу в 10 тысяч евро (примерно 900 тысяч рублей). В общем автомобиль – мечта для любого коллекционера.

Снимок экрана 2026 04 17 в 19.27.24
Фото: RM Sotheby’s

Под его капотом располагается 5,4-литровый двигатель V8 с турбонаддувом, развивающий 582 лошадиные силы и невероятные 800 Нм крутящего момента. Эти показатели до сих пор превосходят характеристики многих современных спорткаров.

Вся мощь подается на задние колеса, а сама машина способна разгоняться до максимальной скорости 300 километров в час.

Окончательная цена кабриолета не определена. Ожидается, что он уйдет с молотка по ориентировочной стоимости от 450 тысяч до 550 тысяч евро (40 – 50 миллионов рублей).

Подписывайтесь на наш Telegram и Google News

Ростислав Архипов
Ростислав Архипов
редактор и автор Daily-Motor.Ru с 2021 года. Окончил ЛГУ им. Пушкина в Санкт-Петербурге по специальности «Журналистика». До прихода в редакцию Daily-Motor.Ru работал в одном из крупных печатных изданий Петербурга. Специализируется на мониторинге информационной повестки, анализе и подготовке статей, касающихся автомобильной тематики.

Читайте также:

Последние новости:

Самая бессмысленная кольцевая развязка в мире: она ведет из ниоткуда в никуда

Новый полностью электрический Nissan готовится отправиться в продажу

Hyundai открывает ранний доступ к рестайлинговому Grandeur

Популярный кроссовер Jeep Avenger готовится к рестайлингу: что изменится

Кроссовер Nissan начального уровня разжился «черной» спецверсией

Nova Camper Van: еще одна квартира-студия на колесах для бездорожья на базе Mercedes Sprinter

Еще один рестайлинг Kia K5 сохранит сопернику Toyota Camry конкурентоспособность

Первый настоящий российский кроссовер Lada Azimut: что по ценам?

Новый брутальный внедорожник Renault для дачников появится позже, чем все ждали

Mugen переделал новый электрохэтчбек Honda в икону стиля

Mercedes C-Class нового поколения показался на реалистичных изображениях

Renault выпустит новый армейский автомобиль размером с Twingo

Новый ультрабюджетный кроссовер Mazda раскрывается в подробностях

Новое поколение мини-кроссовера Suzuki «засветили» во «внедорожной» версии Tough Wild

Загрузить больше

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+