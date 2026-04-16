Новый брутальный внедорожник Renault для дачников появится позже, чем все ждали

Текст: Алексей Шмидт
Несколько лет назад Renault представила концепт-кар Niagara, пообещав, что у него будет серийное продолжение. Пикап, показанный в виде прототипа, выделялся своим необычным и агрессивным дизайном, а также потенциально отличными внедорожными качествами.

Считалось, что машина дебютирует во второй половине 2026 года, а первым рынком для нее станет бразильский. Однако если верить свежим слухам, официальной премьеры «Ниагары» придется подождать чуть дольше.

Журнал «Autoesporte» пишет, что запуск внедорожного пикапа Renault Niagara намечен на начало 2027 года. Машина будет построена на новой платформе RGMP, а под ее капотом разместится 1,3-литровый двигатель TCe turbo flex мощностью 163 лошадиные силы, повторяющий по характеристикам мотор, установленный в родственном кроссовере Renault Boreal.

В «топовых» версиях утилитарник, использующий не рамное шасси, а несущий кузов, получит систему полного привода, а в качестве трансмиссии в нем будет использоваться робот EDC с двумя сцеплениями. В будущем у автомобиля появится версия с механической коробкой передач, но пока не ясно на каких рынках (сама машина заявлена как экспортная).

За внедорожные качества в этом проекте предстоит отвечать раздаточной трансмиссии и заднему дифференциалу с возможностью блокировки.

От внешности новой модели Renault ждут сходства с концепт-каром Niagara. У прототипа пикап может унаследовать высокий дорожный просвет, ряд элементов внешнего оформления и дуги безопасности сзади.

Длина машины должна составить более 5-метров, а колесная база растянется на 2,95-метра.

Выпуск таких пикапов наладят на заводе Renault в Аргентине. Основными конкурентами этой модели станут Ford Maverick, Ram Rampage и Fiat Toro.

Алексей Шмидт
Журналист и редактор Daily-Motor.Ru с 2013 года. Окончил Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова по специальности «Филология», а свою карьеру в журналистике начал ещё в процессе обучения. Работая в редакции с первых дней существования сайта, Алексей активно освещает темы, связанные с автомобилями и мотоциклами, а также увлекается технологиями и инновациями в автопроме.

Читайте также:

Последние новости:

Mugen переделал новый электрохэтчбек Honda в икону стиля

Mercedes C-Class нового поколения показался на реалистичных изображениях

Renault выпустит новый армейский автомобиль размером с Twingo

Новый ультрабюджетный кроссовер Mazda раскрывается в подробностях

Новое поколение мини-кроссовера Suzuki «засветили» во «внедорожной» версии Tough Wild

Молодежь стала внезапно одержима одним старым японским кроссовером. И не просто так

Самый большой, роскошный и дорогой кроссовер Hyundai показал салон

Рестайлинг Honda CR-V призван вернуть кроссоверу покупателей

BMW X5 назван кроссовером с надежностью Lexus и харизмой Range Rover

Бюджетный хэтчбек Honda по цене Lada Vesta получил юбилейную спецверсию

Новый полностью российский минивэн Lada: что известно об идейном наследнике Lada Largus

Новый пикап Kia сможет похвастаться тем, чего нет у Toyota и даже Ford

Дизайн кормы Hyundai Tucson следующего поколения показан на базе шпионских фото

Уникальный Ferrari F40 мощностью 720 л.с., подготовленный для гонок, нашли брошенным в сарае

