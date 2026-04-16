Новый брутальный внедорожник Renault для дачников появится позже, чем все ждали

Несколько лет назад Renault представила концепт-кар Niagara, пообещав, что у него будет серийное продолжение. Пикап, показанный в виде прототипа, выделялся своим необычным и агрессивным дизайном, а также потенциально отличными внедорожными качествами.

Считалось, что машина дебютирует во второй половине 2026 года, а первым рынком для нее станет бразильский. Однако если верить свежим слухам, официальной премьеры «Ниагары» придется подождать чуть дольше.

Журнал «Autoesporte» пишет, что запуск внедорожного пикапа Renault Niagara намечен на начало 2027 года. Машина будет построена на новой платформе RGMP, а под ее капотом разместится 1,3-литровый двигатель TCe turbo flex мощностью 163 лошадиные силы, повторяющий по характеристикам мотор, установленный в родственном кроссовере Renault Boreal.

В «топовых» версиях утилитарник, использующий не рамное шасси, а несущий кузов, получит систему полного привода, а в качестве трансмиссии в нем будет использоваться робот EDC с двумя сцеплениями. В будущем у автомобиля появится версия с механической коробкой передач, но пока не ясно на каких рынках (сама машина заявлена как экспортная).

За внедорожные качества в этом проекте предстоит отвечать раздаточной трансмиссии и заднему дифференциалу с возможностью блокировки.

От внешности новой модели Renault ждут сходства с концепт-каром Niagara. У прототипа пикап может унаследовать высокий дорожный просвет, ряд элементов внешнего оформления и дуги безопасности сзади.

Длина машины должна составить более 5-метров, а колесная база растянется на 2,95-метра.

Выпуск таких пикапов наладят на заводе Renault в Аргентине. Основными конкурентами этой модели станут Ford Maverick, Ram Rampage и Fiat Toro.