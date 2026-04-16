ДомойАвтоновости сегодняMercedes C-Class нового поколения показался на реалистичных изображениях

Mercedes C-Class нового поколения показался на реалистичных изображениях

Текст: Михаил Романченко
менее 3 мин. чтения
Рендер: Digimods Design

Модель Mercedes C-Class появилась еще в начале 90-х. Первооткрывателем для этого седана стала машина с индексом W202. С тех времен «цэшка» успела несколько раз сменить поколение, добравшись до актуальной на сегодняшний день пятой генерации, дебютировавшей в 2021 году.

Сейчас вплотную подходит срок, когда штутгартцы должны провести масштабную модернизацию этой популярной четырехдверки.

Воспользовавшись шпионскими снимками прототипов, известный в интернете независимый дизайнер выложил серию рендеров, демонстрирующих потенциальный внешний облик нового Mercedes C-Class, который должен получить как простые модификации с ДВС, так и полностью электрическую версию EQ.

Как видно на получившихся реалистичных изображениях, бестселлер штутгартского автогиганта в легковом сегменте может измениться внешне практически до неузнаваемости.

Машине пророчат радикально пересмотренную переднюю часть кузова, где появится совершенно новая решетка радиатора с «пиксельной» графикой, зауженные фары с фирменными светодиодными трехлучевыми звездами ДХО и интегрированными в их верхние части горизонтальными динамическими поворотниками.

Бамперы седана могут получить более спортивную конструкцию, а корма отличиться большим блоком фонарей, проходящим через всю заднюю часть седана.

Кузовные линии машины будут более четкими и аэродинамичными, подчеркивая ее элегантный характер, а многоспицевые колесные диски нового дизайна придадут 4-дверке дополнительной футуристичности.

Пока агрегатные подробности есть только об электрическом C-Class EQ. Немецкие журналисты полагают, что такие машины будут продаваться как в одномоторной, так и в двухмоторной модификациях.

Первым на рынок выйдет полноприводный вариант мощностью 489 лошадиных сил с батареей на 94 кВт/ч и дальнобойностью на одном заряде на уровне 800 км. Более простые машины получат компактный аккумулятор, обеспечивающий модели запас хода до 600 км.

Справить премьеру новый C-Class (первым это сделает электрический вариант EQ) должен этим летом.

Читайте нас в GOOGLE НОВОСТИ

Михаил Романченко
Редактор и автор Daily-Motor.Ru с 2017 года. В 2016 году с отличием окончил университет и поступил в аспирантуру МПГУ по специальности «Журналистика». Специализируется на поиске инфоповодов в зарубежной прессе, освещая как мировой, так и российский автопром. Интересуется актуальными событиями в автомобильной индустрии, технологиями и трендами в мире техники.

Загрузить больше

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+