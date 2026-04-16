ДомойАвтоновости сегодняRenault выпустит новый армейский автомобиль размером с Twingo

Renault выпустит новый армейский автомобиль размером с Twingo

Текст: Алиса Шашкова
менее 3 мин. чтения
Копия 2287019 1
Фото: сгенерировано ИИ

Renault собирается вернуться в военный сектор, в котором не была представлена на протяжении многих десятилетий. Специально для этого компания объединит усилия с производителем армейской техники Arquus. 

О том, что это будет за проект, пока достоверной информации нет, но, скорее всего, речь будет идти о беспилотном транспортном средстве небольших размеров (ориентировочно с габаритами, сопоставимыми с хэтчбеком Twingo).

Как пишет журнал «Auto Motor und Sport», планируемый армейский автомобиль разработки Renault и Arguus будет представлять собой нечто похожее на марсоход с несколькими камерами, датчиками и гибкой архитектурой для интеграции различных приложений. 

2287018
Фото: сгенерировано ИИ

Ключевой особенностью проекта станет использование существующей технологии, которая применяется в гражданских моделях Renault, в том числе в отношении электроники и управления.

Впоследствии Renault собирается выпустить еще один военный беспилотник, но уже в сотрудничестве с компанией Tugis-Gaillard. В случае с ним техническая основа также будет базироваться на гражданских автомобилях Renault, но с рядом доработок.

Новость о том, что Renault готовит армейский Twingo, сразу же стала вирусной. В соцсетях пользователи делятся сгенерированными через ИИ изображениями таких автомобилей, предполагая, как они будут выглядеть.

Когда узнать это можно будет наверняка, пока неизвестно. Сроки реализации этих проектов пока не раскрываются.

Читайте нас в GOOGLE НОВОСТИ

ИСТОЧНИК:Auto Motor und Sport
Редактор и автор новостей на автомобильную тематику в Daily-Motor.Ru с 2014 года. Окончила Российский государственный гуманитарный университет по специальности «Реклама и связи с общественностью». В редакции Daily-Motor.Ru Алиса занимается поиском актуальных инфоповодов, а также написанием и публикацией новостей, освещающих все самые важные события в мире автомобилей и не только.

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+