Renault выпустит новый армейский автомобиль размером с Twingo

Renault собирается вернуться в военный сектор, в котором не была представлена на протяжении многих десятилетий. Специально для этого компания объединит усилия с производителем армейской техники Arquus.

О том, что это будет за проект, пока достоверной информации нет, но, скорее всего, речь будет идти о беспилотном транспортном средстве небольших размеров (ориентировочно с габаритами, сопоставимыми с хэтчбеком Twingo).

Как пишет журнал «Auto Motor und Sport», планируемый армейский автомобиль разработки Renault и Arguus будет представлять собой нечто похожее на марсоход с несколькими камерами, датчиками и гибкой архитектурой для интеграции различных приложений.

Ключевой особенностью проекта станет использование существующей технологии, которая применяется в гражданских моделях Renault, в том числе в отношении электроники и управления.

Впоследствии Renault собирается выпустить еще один военный беспилотник, но уже в сотрудничестве с компанией Tugis-Gaillard. В случае с ним техническая основа также будет базироваться на гражданских автомобилях Renault, но с рядом доработок.

Новость о том, что Renault готовит армейский Twingo, сразу же стала вирусной. В соцсетях пользователи делятся сгенерированными через ИИ изображениями таких автомобилей, предполагая, как они будут выглядеть.

Когда узнать это можно будет наверняка, пока неизвестно. Сроки реализации этих проектов пока не раскрываются.