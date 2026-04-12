Suzuki Jimny Nomad сделали прочнее и стильнее в версии Armata

Фото: Kuruma-News

Suzuki Jimny всегда был одной из самых популярных в Японии моделей для тюнинга. А с выходом его 5-дверной модификации, интерес к которой со стороны местных покупателей оказался невероятно высоким, компании, занимающиеся доработкой автомобилей, переключились на такие исполнения этой модели.

Одной из таких фирм, которые принялись переделывать автомобиль на собственный лад в «Стране восходящего солнца», стала компания DAMD. Ее специалисты представили свой вариант «Джимни Номад», которому присвоили дополнительное наименование Armata.

Главной темой в доработках этого рамного японского вездехода стали итальянские мотивы, в частности внешний облик легендарной модели Lancia Delta.

Переднюю часть машины разработчики боди-кита украсили специальной сетчатой решеткой радиатора с треугольной эмблемой DAMD, а также установили на автомобиль круглые 4-ламповые фары. В итоге дизайн Jimny Nomad получился одновременно стильным и брутальным.

Передний и задний бамперы внедорожника отличились простым ретро-дизайном, а также асимметричным расположением номерного знака.

Боковины кузова обзавелись пластиковыми накладками и высококачественными пластинами из нержавеющей стали. Кроме того, в проекте Armata дебютировали специальные наружные зеркала, установленные на U-образных трубках, как в американских пикапах.

Дополнили общий новый внешний облик «растянутого» Jimny колеса Rally Racing, разработанные в сотрудничестве с итальянским производителем OZ, которые обули в «зубастые» покрышки для бездорожья.

Стоимость полного комплекта Armata для Suzuki Jimny Nomade в Японии (включает колесные диски и все детали, но без окраса кузова) составит 561 тысячу иен (около 270 тысяч рублей).