Новый хардкорный автомобиль Hyundai для бездорожья: реалистичные изображения и подробности

С прошлого года Kia продает во многих странах мира свой большой рамный пикап Tasman. Несмотря на то, что бестселлером этой модели стать пока не удалось, для нее уже готовится брат-близнец, который разрабатывает компания Hyundai.

Корейский автопроизводитель уже представил первые тизеры этой модели, которая, как ожидается, будет использовать то же самое рамное шасси, что и в случае с Kia Tasman. Однако выглядеть автомобилю предстоит совершенно иначе.

Собственный вариант дизайна пикапа «Хендэ», который, вероятно, будет называться Boulder, представил накануне цифровой художник из Малайзии «Theottle». Цифровая интерпретация внешнего облика этой модели корейского автопроизводителя опирается на дизайн Kia Tasman, но при этом выделяется собственными визуальными решениями.

Рендер: Theottle

Так, например, внедорожный пикап Hyundai получил ту же линию крыши и пропорции, что и в случае со своим братом-близнецом, но обзавелся раздельными фарами, светодиодной подсветкой решетки радиатора, обновленным капотом с логотипом бренда по центру, а также собственной кормой с альтернативными задними фонарями и крышкой багажника, на которой выгравировано название модели.

Колесные арки пикапа выглядят более сдержанными, чем в случае с родственным Kia, а боковины в целом обладают лаконичным видом без каких-либо излишеств.

Никакие технические подробности об этом проекте сейчас, разумеется, не приводятся. Рабочая гипотеза указывает на то, что комплектовать новинку «Хендэ» будут гибридными силовыми агрегатами. Но ни подтвержденных характеристик, ни сроков запуска пока нет.

Насколько серийная версия этой модели будет похожа на рендеры выше, также пока сказать сложно. Как правило, спекулятивные изображения и автомобильная реальность резко расходятся, когда в дело вступают инженеры, так что далеко не факт, что серийный пикап Hyundai будет выглядеть именно так, как показано на изображениях.