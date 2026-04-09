В Германии выставили на всеобщее обозрение редчайший Mercedes-Benz E 500 Limited

Гамма моделей компании Mercedes-Benz может похвастать большим количеством машин, которые вошли в историю как одни из лучших на планете. В истории немецкого бренда было немало автомобилей, которые выпускались ограниченным тиражом. Одним из таких примеров стал E 500 Limited, ставший центральной фигурой проходящей в Штутгарте выставки «Youngtimer».

Это последний автомобиль этой серии, сошедший с конвейера в 1995 году. Кроме того, он вполне может быть одним из самых сохранившихся в мире, ведь пробег на его одометре составляет всего 422 километра.

История создания этой производительной 4-дверки выглядит крайне необычно. В начале 90-х Mercedes-Benz занимался созданием нового S-Class, но при этом хотел быстро предложить рынку высококлассный спортивный автомобиль среднего размера.

Решение нашлось очень быстро, но в другой штутгартской компании – Porsche. У компании из Цуффенхаузена на тот момент были свободные мощности для разработки и производства нового автомобиля, поэтому в «Порше» смогли адаптировать мощный 5-литровый мотор V8 от родстера 500 SL для его использования в более скромном седане.

Однако установка большого двигателя и, соответственно, более широкой колеи создала логистическую проблему. Кузов W124 пришлось оснастить незаметными, но более массивными колесными арками, поэтому автомобиль просто перестал помещаться на существующих производственных мощностях в Зиндельфингене.

В результате получился трудоемкий процесс кузовного ремонта. Детали отправлялись на завод Porsche в Ройтер-Бау, где их в основном собирали вручную. Недоделанные кузова затем возвращались в Зиндельфинген для покраски, после чего снова отправлялись в Porsche для окончательной сборки, включая установку двигателя. Этот процесс мог занимать до 18 дней для одного автомобиля.

На первых порах Mercedes продавал эту модель с индексом 500 E, но вскоре после обновления в 1993 году кодовое обозначение машины поменяли на E 500. Мощность таких автомобилей составляла более 300 лошадиных сил и почти 500 Нм крутящего момента.

В честь прощания с мощным W124 в 1994 году немцы выпустили эксклюзивную спецсерию E 500 Limited. С конвейера сошло всего 500 экземпляров. Один из самых сохранившихся среди них был представлен накануне на выставке в Штутгарте и привлек к себе немало внимания публики.