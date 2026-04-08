Старый военный пикап оценили дороже нового Ford Raptor R

Одним из самых дорогих автомобилей в кузове пикап сегодня является модель Ford F-150 Raptor R. Суперутилитарник стоит в Штатах примерно 122 тысячи долларов (более 9,5-миллионов рублей). Но у этой модели недавно появился конкурент. Он очень старый и создан не для массового рынка.

На продажу выставили военный Mercedes-Benz 620GE 1991 года выпуска, построенный на базе модели 250GD «Wolf».

Построенный для немецкого Бундесвера внедорожник был создан по военным стандартам, представляя собой упрощенную машину, предназначенную для транспортировки по воздуху в зону боевых действий.

С 1990 по 1993 годы немецкие военные заказали порядка 12 тысяч единиц таких машин и ценили их за механическую простоту и долговечность.

Эти внедорожники славились своим 2,5-литровым 5-цилиндровым дизельным мотором OM602, который развивал скромные 84 лошадиные силы, но мог служить верой и правдой на протяжении более 1 миллиона километров.

Недавно компания EMC (Expedition Motor Company) провела реставрацию этого автомобиля, заменив в нем оригинальный двигатель на 6,2-литровый мотор LS3 V8 мощностью 430 лошадиных сил. Только он один обошелся в 55 тысяч долларов (4,3-миллиона рублей).

В итоге реальная цена одного такого внедорожного пикапа достигла максимальной суммы в 275 тысяч долларов. При пересчете на российскую валюту это колоссальные 21 миллион 565 тысяч рублей.