Знаменитый «каблук» Renault метит в рестайлинг

Текст: Михаил Романченко
Опубликованы первые изображения нового Renault Kangoo

Когда среднестатистическому автомобилю исполняется полдюжины лет, настает время, когда ему становится необходим плановый переход в новое поколение. 

Однако в мире коммерческих машин жизненный цикл гораздо дольше, поэтому «каблучок» Renault Kangoo, сменивший генерацию в 2021 году, в 2027-м пройдет лишь через обновление.

Автомобиль ждут косметические перемены, которые могут немного подретушировать его внешний вид, особенно в передней части.

Как поменяется эта модель с рестайлингом, пока неизвестно. Но накануне собственный вариант перемен в Kangoo представил французский журнал «Auto-Moto». Усилиями своего штатного цифрового художника Жюльена Жодри он подготовил первый рендер обновленного коммерческого универсала «Рено», включив в его дизайн новый фирменный стиль компании.

Как можно заметить на получившемся изображении (рендер ниже), машине достались гораздо более узкие фары, чем были раньше, а также новая решетка радиатора, визуально слившаяся с новым, более спортивным бампером. 

Обновленный Renault Kangoo (рендер)

Незначительные изменения коснулись профиля автомобиля, в частности дизайна его колес, а также кормы (которую на рендере не показали). Впрочем, журналисты полагают, что сзади машину ждут незначительные перемены в дизайне задних фонарей и не более.

В салоне реформенного Renault Kangoo обещает дебютировать цифровая комбинация приборов, которая ранее досталась моделям R5, R4 и Clio 6.

Но еще важнее то, что должно измениться в подкапотном пространстве французского «каблука», где может произойти революционное изменение. Kangoo должен наконец-то получить в свою моторную гамму гибридные силовые установки.

По крайней мере на первых порах продавать его будут с мягко-гибридной системой, а затем машине может достаться полноценная бензиново-электрическая связка, ставшая прерогативой нового Clio.

Никуда не денутся 95-сильные и 115-сильные дизельные двигатели, но в первую очередь Renault будет сосредоточена на улучшении полностью электрической версии. Ожидается, что за счет более емкого аккумулятора (свыше 45 кВт/ч) запас хода машины пробьет барьер в 300 километров по циклу WLTP.

Фото:Auto-Moto/Julien Jodry

