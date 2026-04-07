Новый Mercedes C-Class обещает стать лучшим в истории

Сегмент электромобилей стремительно развивается во всем мире. За последнее время автопроизводителям удалось гарантировать многим своим новым моделям запас хода свыше 700 километров, а также невероятно быструю скорость зарядки. Сегмент седанов D-класса отметился здесь, наверное, сильнее всего, но лучшее еще впереди.

Среди 4-дверок этой категории недавно появился BMW i3, который удивил всех не только фантастической платформой, уже успешно применяющейся в iX3, но и дальнобойностью на уровне 900 километров.

Mercedes, очевидно, оставаться в стороне не планирует. И уже готовит аналогичный шаг. За кулисами разрабатывается долгожданный новый C-Class, который будет использовать ту же электрическую архитектуру, что и свежий GLC.

Как и в случае с новым BMW i3, который в сравнении со своим родственником-кроссовером предлагает превосходные характеристики, больший запас хода и лучшую управляемость за счет легкости и более низкого центра тяжести, новый C-Class EQ обещает удивить своими возможностями даже на фоне GLC.

Запас хода машины на одном заряде должен составить свыше 700 километров, а на разгон с места до 100 км/ч будет уходить менее 4,3-секунды. Мощность автомобиля составит порядка 489 лошадиных сил. У него будет полный привод, а в качестве опции пневматическая подвеска.

Благодаря зарядке мощностью 330 кВт, пополнить запас батареи этой модели можно будет с 10 до 90% всего за полчаса.

Премьера нового электрического Mercedes C-Class может состояться уже в ближайшие месяцы.