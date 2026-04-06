Mitsubishi готовится к противостоянию с Toyota Land Cruiser: новый Pajero уже на подходе

Культовый внедорожник Mitsubishi Pajero готовится к возвращению. По крайней мере, с такими сведениями выступил глава японского автопроизводителя Такао Като. Машину собираются запустить в серию уже в 2026 году (предположительно в декабре), то есть гораздо раньше, чем считалось изначально, а ее дебют намечен на третий квартал. Главным конкурентом для внедорожника станет Toyota Land Cruiser.

Согласно информации, раскрытой дилерами Mitsubishi в Японии, премьера нового «Паджеро» состоится в августе или сентябре. На большинстве рынков внедорожник продолжат называть Pajero, но в Великобритании для него будет возрождено название Shogun.

Что касается североамериканского авторынка, то там автомобиль может получить имя Montero.

Абсолютно новый Pajero был полностью разработан собственными силами компании Mitsubishi, хотя ранние слухи говорили о том, что в проекте примет участие Nissan. Ожидается, что машина будет построена на рамной конструкции пикапа Triton, а ее габариты окажутся идентичными версии Triton GRS: длиной в 5360 мм, шириной – 1930 мм и высотой 1815 мм при колесной базе 3130 мм.

Новый Mitsubishi Pajero (рендер)

Новый Pajero будет комплектоваться 2,4-литровым турбодизельным мотором нового поколения, развивающим мощность до 204 лошадиных сил. Также в повестке значится подключаемая гибридная версия (PHEV) с низкими показателями расхода топлива.

Снаружи машина может удивить новым фирменным дизайном с горизонтально ориентированной решеткой радиатора со встроенными планками, бумерангообразными дневными ходовыми огнями, а также брутальными бамперами.

В салоне внедорожник должен получиться более премиальным, чем даже кроссовер Outlander. Благодаря дорогим материалам отделки машина будет ощущаться более роскошной, чем ее предшественники, а за счет угловатой формы кузова внутри окажется достаточно места для трех рядов сидений.