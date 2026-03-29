Возвращение самурая: Mitsubishi Eclipse показался на реалистичных изображениях

Рендер: Enoch Gonzales

Спорткупе Mitsubishi Eclipse появилось на свет в конце 80-х. Машину назвали в честь английской скаковой лошади, которая прославилась своей непобежденностью. Если первые генерации этой модели строились на базе Chrysler, то последние оказались собственными разработками Mitsubishi.

Последний оригинальный «Эклипс» сошел с конвейера в 2011 году, но в 2017-м японцы вернули это имя в модельную линейку, правда уже для кроссовера. Несмотря на это, в прессе по-прежнему не утихают слухи о возможном возвращении этого автомобиля в своем классическом виде спортивного купе.

Как мог бы выглядеть такой спорткар, недавно показал филиппинский независимый цифровой художник Энох Гонсалес. Специалист по компьютерной графике создал серию рендеров, демонстрирующих потенциальный внешний вид такого автомобиля, если ему когда-то дадут «зеленый свет».

В проекте возрожденного Eclipse его автор использовал новый дизайн, который отличается от фирменного стиля Mitsubishi Dynamic Shield. Спорткупе достались узкие фары, объемный бампер со встроенной решеткой радиатора и воздуховодами по краям, а также замысловатые задние фонари с необычной светодиодной «начинкой».

Каким могло бы оказаться оснащение этой спортивной модели, сказать сложно. В линейке Mitsubishi сейчас нет производительных моторов, которые бы подошли под формат такого спорткупе.

Впрочем, учитывая родство Mitsubishi и Nissan в альянсе с Renault под капот нового Eclipse можно было бы «сватать» 3-литровый двигатель Nissan VR30DDTT V6 на 400 л.с. Вот только все это спекуляции, которые не имеют под собой никакой достоверной основы.