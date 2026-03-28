Раскрыт высокопроизводительный седан, который управляется как BMW, но надежен как Toyota

Мир спортивных седанов предлагает выбор. Когда нужен сбалансированный автомобиль с «острым» рулем, который приносит удовольствие от вождения, все покупают BMW.

Но если необходима надежная 4-дверка, которая не будет требовать больших затрат на обслуживание и ремонт, можно обратить внимание на Toyota. Но мало кто знает, что существует золотая середина. И ее создателем является Lexus.

Известный американский журнал «HotCars» назвал Lexus IS F идеальным спортивным седаном, который объединяет в себе управляемость BMW и выносливость Toyota.

И в этом нет ничего удивительного, ведь машина разрабатывалась как прямой конкурент BMW M3 E90, который в начале 2000-х был одним из лучших автомобилей в своем сегменте, если не лучшим.

В Lexus постарались настроить шасси IS F так, чтобы она держалась в поворотах не хуже M3 E90. Для этого ей пришлось активно обкатывать машину на таких трассах как Нюрбургринг в Германии и Фудзи в Японии.

В итоге заднеприводный седан Lexus получился сбалансированным и отзывчивым на любое, даже незначительное движение рулевого колеса. Но еще важнее была надежность машины.

IS F комплектовался мотором 2UR-GSE V8 мощностью 416 лошадиных сил, который разработали совместно с Yamaha. Он обеспечивал отклик и звук, которые все ждут от спорт-седана, но без хрупкости, часто идущей с ними рука об руку.

Двигатель плавно набирал обороты, мощно тянул и не испытывал перегрузки. Благодаря этому владельцам IS F не приходилось постоянно сталкиваться с серьезными техническими проблемами и дорогостоящими поломками по мере увеличения пробега.

Сегодня Lexus IS F можно найти в продаже на российском авторынке в минимальном количестве. Все они с большим пробегом (под 200 тысяч км или выше). Цены на них варьируются от 1 миллиона до 3 миллионов 500 тысяч рублей.