Новый сверхузкий компактный автодом Forster оказался полон приятных сюрпризов

Алиса Шашкова
Текст: Алиса Шашкова
Второе поколение Forster Coupe FT 639 LF предлагает все удобства в компактном корпусе, а также несколько приятные сюрпризы

Второе поколение Forster Coupe FT 639 LF предлагает все удобства в компактном корпусе, а также несколько приятных сюрпризов.

Немецкий производитель кемперов Forster Reisemobil выпускает доступные и компактные автодома на протяжении более 10 лет. 

Новый проект этой компании – модель Forster Coupe FT 639 LF второй генерации была представлена совсем недавно и удивляет своими узкими и относительно компактными габаритами, но при этом обладает оснащением, о котором могут не мечтать даже более дорогие и крупные кемперы.

В основе автодома лежит Ford Transit, в базовой версии оснащаемый мотором мощностью 165 лошадиных сил. Жилой модуль в нем очень узкий (всего 2,1-метра) и предназначен для большего удобства и маневренности в условиях городских улиц. Он выполнен из стекловолокна и утеплен, что делает его пригодным для круглогодичного использования.

В базовой версии этот автодом предназначен для пары и обладает большой обеденной зоной спереди, кухней посередине и полноценной большой ванной комнатой. За последней располагается сквозной гараж, в котором может поместиться два велосипеда. 

Спальная зона организована в крыше кемпера (кровать размера XXL). Второе, опциональное спальное место можно при необходимости создать, трансформировав зону для обеда.

Кемпер оснащен раковиной, плитой для готовки, холодильником, а также может похвастаться большим количеством ящиков для хранения и объемными баками для пресной воды и сточных вод (на 120 и 100 литров соответственно).

Стоимость нового автодома Forster Coupe FT 639 LF будет зависеть от выбранного оснащения. В базовой версии она составит менее 70 тысяч евро (примерно 6,6-миллиона рублей).

