Новый кей-вэн Mitsubishi приобрел ретро-стиль и эксклюзивное оснащение

Фото: DAMD

Японская фирма DAMD, специализирующаяся на модернизациях и модификациях автомобилей местных марок, представила новый проект. Он базируется на популярном кей-вэне Mitsubishi Delica Mini, который в прошлом году прошел через крупную модернизацию.

Тюнеры из «Страны восходящего солнца» решили сделать машину еще интереснее, преобразив ее дизайн практически до неузнаваемости, придав экстерьеру маленького минвэна ретро-мотивы.

Боди-кит для «Мини-Делики» получил название Dali. В комплекте с ним автомобилю положена квадратная радиаторная решетка и круглые фары, напоминающие оригинальный Pajero.

Переработке подверглись также передний и задний бамперы машины, которые придали ей еще больше брутальности.

Боковины кузова Delica Mini тюнеры из Японии украсили специальными наклейками черного и древесного цветов.

Но даже на этом доработки автомобиля не закончились. DAMD предусмотрела для «Мини-Делики» черные стальные диски, которые было решено обуть в «зубастые» покрышки Toyo Open Country R/T. На крышу минивэна водрузили большой экспедиционный багажник с деревянной панелью, что увеличило практичность этой очень компактной модели (ее длина составляет всего 3,4-метра).

В силовую установку авторы этого боди-кита решили не вмешиваться, поэтому для модернизированного кей-вэна остался доступен его заводской 0,66-литровый бензиновый мотор, доступный как в атмосферном, так и турбированном варианте. Привод можно выбирать между передним или полным.

Во всех вариантах Delica Mini Dali доступно пять ездовых режимов: Eco, Normal, Sport, Gravel и Snow.

Стоимость комплекта визуальных доработок для популярного маленького минивэна Mitsubishi пока не объявлена. Ожидается, что она станет известна в ближайшие месяцы, после чего ее выставят на продажу на официальном сайте DAMD в Японии.