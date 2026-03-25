Идеальная вазовская «шестерка» с кемпер-прицепом продается в Германии по цене новой Lada Granta в России

Алиса Шашкова
Копия 4a3c289f 3822 4764 a249 0f81dd6332e3 1
Фото: Mobile.de

В Германии никого не удивишь автомобилями Lada. Причем еще теми, что были выпущены во времена СССР. В свое время они активно продавались в ГДР и некоторые их экземпляры неплохо сохранились по сегодняшний день. А отдельные владельцы таких машин даже порой переделывали их в караваны. 

Один из подобных экземпляров был недавно выставлен на продажу в немецком Вандлице. Как выяснил «Дейли-Мотор» в ходе мониторинга местного классифайда «Mobile.de», речь идет о седане Lada 21061 (1500S), сошедшем с конвейера в 1986 году. 

Несмотря на 40-летний возраст машина пребывает в оригинальном состоянии, а ее подтвержденный пробег равен всего 37 тысячам км.

lada
Коллаж: Daily-Motor

Особенностью этого объявления является идущий в комплекте с вазовской «шестеркой» прицеп-кемпер аналогичного цвета, в котором предусмотрено место для комфортной ночевки двух человек. Его разработчиком является фирма Qek Aero.

Прицеп был выпущен в 1988 году, то есть спустя 2 года после Lada, с которой он состыкован. Продавец утверждает, что кемпер обладает действующим сертификатом технической исправности, который заканчивается в июне 2026 года.

Прицеп зарегистрирован на полную массу 650 кг, оснащен собственной тормозной системой и готов к немедленной эксплуатации.

Цена седана Lada и прицепа кемпера вместе, согласно заявленной в объявлении, составляет 10 тысяч 500 евро (около 985 тысяч рублей). Для сравнения, сегодня в России за эти деньги продают разве что новые Lada Granta в самых простых комплектациях.

