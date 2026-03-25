У популярного немецкого автодома Hymer ML-T появились брутальные внедорожные версии

Текст: Ростислав Архипов
Коллаж: Daily-Motor

Автодом Hymer ML-T представлен на рынке автодомов на протяжении многих лет и заручился за это время большой клиентской базой.

Такие кемперы ценят за высококачественное внутреннее убранство премиум-класса, а также необычный внешний вид. Но недавно разработчики этой модели решили расширить ее клиентскую базу и включили в список ее версий две внедорожные модификации.

Фото: Hymer

Такие исполнения получили названия CrossOver и Crosstrail. Как и стандартный Hymer ML-T, они базируются на Mercedes-Benz Sprinter, а также не отличаются от базового кемпера с точки зрения внутреннего оснащения. 

Фото: Hymer

Внутри все исполнения Hymer ML-T предлагают гостиную зону с поворотными передними креслами, собственным угловым диваном и складным столиком, кухней с трехконфорочной газовой плитой, холодильником на 133-литра, санузлом с туалетом и душевой кабиной, а также комфортной спальной для двух человек. 

Коллаж: Daily-Motor

Главным отличием особых брутальных вариантов автодомов CrossOver и Crosstrail является дизайн и улучшенные внедорожные возможности благодаря внедорожным покрышкам, расширителям колесных арок и защите днища. 

Кроме того, такие кемперы обладают расширенным пакетом автономного обеспечения (большие аккумуляторы и мощные солнечные панели), позволяющим проживать вдали от цивилизации на протяжении максимум 10 дней. 

Цены на внедорожные Hymer ML-T начинаются от 159 тысяч 900 евро за версию CrossOver (15 миллионов рублей) и от 167 тысяч 900 евро (15 миллионов 800 тысяч рублей) за исполнение Crosstrail.

