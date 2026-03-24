Новый большой 3-рядный кроссовер Lexus TZ показали на первых изображениях

Рендер: TopElectricSUV

Lexus готовится расширить свое портфолио электромобилей новым большим кроссовером, который должен получить имя TZ. Машина будет ориентирована на американский авторынок и будет иметь 3-рядный салон, максимально адаптированный для семейных покупателей.

Батарейный вседорожник, опирающийся на базу Toyota Highlander нового поколения, составит конкуренцию Volvo EX90 и Lucid Gravity Touring. Накануне в интернете показали, как он будет выглядеть без маскировки.

Ожидается, что новый Lexus TZ будет отличаться элегантным и футуристичным экстерьером, который придаст ему более престижный внешний вид в сравнении с TX и LX. Дизайнеры могут задействовать в этом проекте эволюцию визуала концепт-кара Lexus Electrified образца 2021 года.

В передней части машины на месте радиаторной решетки будет установлена закрытая панель, по бокам которой разместятся традиционные «лексусовские» острые фары. Потребность автомобиля в охлаждении должен компенсировать компактный воздухозаборник в нижней части бампера.

Боковины кузова отличатся установленными заподлицо электрическими дверными ручками, а также 22-дюймовыми колесами, в то время как корма удивит фонарями, заползающими на задние крылья.

В основу нового Lexus TZ ляжет платформа TNGA-K, на которой был построен новый Toyota Highlander EV. У своего родственника машина унаследует габариты, в том числе длину в 5-метров и колесную базу в 3-метра.

В качестве силовой установки в этом кроссовере могут задействовать два электромотора, суммарная отдача которых составит примерно 338 лошадиных сил. Привод будет полным, а выбор тяговых батарей сведется к аккумуляторам емкостью 77 кВт/ч и 95,8 кВт/ч. Последний должен обеспечить TZ запасом хода до 515 км.

Больше подробностей об этом кроссовере будут раскрыты во второй половине этого года, а его продажи стартуют не раньше 2027-го.