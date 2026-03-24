Предсерийный прототип нового Hyundai Tucson попался на тестах: новый угловатый дизайн и несколько гибридных силовых установок

Фото: HealerTV

Один из самых продаваемых компактных кроссоверов в линейке компании Hyundai – Tucson – пребывает в нынешнем виде на рынке с 2020 года. Ожидается, что в скором времени эта модель сменит поколение.

Накануне фотошпионы запечатлели во время тестов предсерийный прототип нового Tucson. Судя по нему, базовая концепция дизайна машины уже утверждена. Официальная премьера автомобиля состоится уже скоро. Ожидается, что вместе с новым внешним видом кроссовер обновится в салоне и технически.

Если внимательно взглянуть на фотографии, опубликованные корейскими очевидцами, новый Hyundai Tucson может получить угловатые очертания кузова. Благодаря дизайнерскому языку «Art of Steel» («Искусство стали») снаружи машина будет выглядеть гораздо более грозной в сравнении с текущей версией.

Фронтальная светотехника новинки с большой долей вероятности окажется полностью пересмотренной. Спереди расположатся сплошные дневные ходовые огни, а по центру разместится большая решетка радиатора, объединенная с фарами.

Сзади новый Tucson должен приобрести вертикально скомпонованные фонари и черную декоративную полосу по центру, которая создаст на корме импровизированную букву «H» (отсылка к Hyundai).

В салоне новое поколение кроссовера Hyundai может обзавестись развлекательной системой Pleos Connect, а также другой передней панелью, модернизированным рулем, сиденьями и дверными картами.

Фото: Hyundai

Что касается силовой установки, то под капотом Tucson новой генерации ожидается появление новейшей гибридной системы TMED-II, которая будет включать в себя 1,6-литровый турбомотор на 275 лошадиных сил.

Помимо нее можно рассчитывать на мягко-гибридные и подключаемые гибридные силовые агрегаты. Причем в последнем (PHEV) запас хода машины только на электротяге должен превысить отметку в 100 километров.