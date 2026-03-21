Популярный японский грузовичок стал аналогом квартиры-студии на колесах за небольшие деньги

Ростислав Архипов
В последние годы на японском авторынке наблюдается тенденция к росту популярности путешествий на природе и автодомов. И все больше брендов присоединяются к числу производителей таких машин.

Компания «Towa Motors», много лет занимающаяся производством кемперов и домов на колесах, недавно разработала интересный проект, названный Buddy 108. Машина создана на платформе Daihatsu Hijet Truck, самого продаваемого легкого грузовика в Японии. Автомобиль эффективно использует ограниченное внутреннее пространство.

Японский кемпер Buddy 108

Главной особенностью машины является специальный жилой отсек из звукоизолированных стеклопластиковых панелей, установленный на задней грузовой платформе. У него есть выдвижная крыша, что обеспечивает больший объем внутреннего пространства.

Внутри реализована отделка из дерева и ткани, создающая уютную и комфортную атмосферу. Вариантов компоновки салона сразу два: Type S и Type L.

Покупатель может выбрать расположение сидений: лицом друг к другу или бок о бок. Независимо от варианта, кресла легко складываются, образуя удобную двуспальную кровать длиной 182 см.

Палатка в выдвижной крыше служит дополнительным спальным местом длиной 240 см и шириной 117 см. В итоге внутри Buddy 108 с комфортом могут остаться на ночлег четыре человека.

В оснащение жилого кластера компакт-кара входит много мест для хранения вещей, раковина, простая кухня, выдвижная душевая лейка и полноценная электрическая система, позволяющая пользоваться такими бытовыми приборами, как холодильник и кондиционер.

Стоимость нового кемпера уже объявлена. В Японии цена таких машин будет составлять от 4 до 5,4-миллионов местных иен. При пересчете на российскую валюту это около 2,1 – 2,8-миллионов рублей.

Фото:Towa Motors

Читайте также:

Последние новости:

Раскрыт Lexus, проехавший больше всего километров в мире:...

Старый Subaru Impreza продали дороже Ferrari

Глава отдела дизайна BMW защищает новый двухспицевый руль

Новый гибридный Genesis GV80 принесет дизайн в жертву...

Младший Toyota Land Cruiser «поехал» к дилерам: начала...

«RAV4 для богатых» станет ниже, длиннее и спортивнее

Honda в самом серьезном кризисе за 70 лет:...

Снижение ключевой ставки ЦБ до 15% не даст...

Знаменитый роскошный минивэн Toyota прокачали в Modellista

Милый маленький грузовичок Daihatsu стал уютной квартирой на...

Новые Honda Prelude уже можно заказать в России:...

Знаменитый пикап Mitsubishi стал авантюрным внедорожником для приключений 

Land Cruiser среди минивэнов: Toyota X-Van Gear завис...

Популярный семейный автомобиль Toyota обновится в мае: будет...

Новый флагманский минивэн Nissan на зависть Toyota Alphard...

Популярной малолитражке Honda подправили оснащение

