Новый гибридный Genesis GV80 принесет дизайн в жертву топливной экономичности

Как известно, ради привлекательного внешнего вида автопроизводители стремятся оснащать свои машины большими колесными дисками, однако их вес может негативным образом сказываться на одном важном параметре любого авто – расходе топлива. И тогда разработчикам той или иной модели приходится делать тяжелый выбор.

Именно он, похоже, стоял перед создателями нового гибридного кроссовера Genesis GV80, который недавно был замечен на первых испытаниях в Корее. Машину запечатлели в маскировочном полотне, но как минимум одна деталь осталась без камуфляжа – колесные диски.

Как видно по снимкам, сделанным журналом «Short Car» (один из примеров ниже), новый GV80 Hybrid может получить колеса значительно меньшего диаметра, чем у своего негибридного родственника. Если последний комплектуется 19-дюймовыми дисками, то новый бензиново-электрический получит только 18-дюймовые колеса.

Южнокорейские журналисты уверены, что новый гибридный Genesis GV80 получит эти же колесные диски в серийной версии. Это связано с тем, что большие бензиново-электрические модели в стране должны иметь показатели расхода топлива ниже 7,2-литров на 100 км. В противном случае они не смогут претендовать на налоговые льготы.

По всей видимости, для того, чтобы достигнуть таких показателей расхода горючего в новом GV80 Hybrid, им пришлось пойти на уменьшение размера колес кроссовера.

Кроссовер должен получить под капот гибридную систему нового поколения, основанную на 2,5-литровом бензиновом турбомоторе. Она должна оказаться гораздо эффективнее с точки зрения расхода топлива в сравнении с актуальным неэлектрифицированным 2,5-литровым «наддувным» двигателем, потребляющим на каждые 100 км около 10,7-литров бензина.

Презентация нового Genesis GV80 Hybrid может состояться во второй половине 2026 года.