Новый гибридный Genesis GV80 принесет дизайн в жертву топливной экономичности

Текст: Алиса Шашкова
Как известно, ради привлекательного внешнего вида автопроизводители стремятся оснащать свои машины большими колесными дисками, однако их вес может негативным образом сказываться на одном важном параметре любого авто – расходе топлива. И тогда разработчикам той или иной модели приходится делать тяжелый выбор.

Именно он, похоже, стоял перед создателями нового гибридного кроссовера Genesis GV80, который недавно был замечен на первых испытаниях в Корее. Машину запечатлели в маскировочном полотне, но как минимум одна деталь осталась без камуфляжа – колесные диски.

Как видно по снимкам, сделанным журналом «Short Car» (один из примеров ниже), новый GV80 Hybrid может получить колеса значительно меньшего диаметра, чем у своего негибридного родственника. Если последний комплектуется 19-дюймовыми дисками, то новый бензиново-электрический получит только 18-дюймовые колеса.

Южнокорейские журналисты уверены, что новый гибридный Genesis GV80 получит эти же колесные диски в серийной версии. Это связано с тем, что большие бензиново-электрические модели в стране должны иметь показатели расхода топлива ниже 7,2-литров на 100 км. В противном случае они не смогут претендовать на налоговые льготы.

По всей видимости, для того, чтобы достигнуть таких показателей расхода горючего в новом GV80 Hybrid, им пришлось пойти на уменьшение размера колес кроссовера.

Кроссовер должен получить под капот гибридную систему нового поколения, основанную на 2,5-литровом бензиновом турбомоторе. Она должна оказаться гораздо эффективнее с точки зрения расхода топлива в сравнении с актуальным неэлектрифицированным 2,5-литровым «наддувным» двигателем, потребляющим на каждые 100 км около 10,7-литров бензина.

Презентация нового Genesis GV80 Hybrid может состояться во второй половине 2026 года. 

Фото:NYMammoth, Shorts Car

Читайте также:

Последние новости:

Младший Toyota Land Cruiser «поехал» к дилерам: начала...

«RAV4 для богатых» станет ниже, длиннее и спортивнее

Honda в самом серьезном кризисе за 70 лет:...

Снижение ключевой ставки ЦБ до 15% не даст...

Знаменитый роскошный минивэн Toyota прокачали в Modellista

Милый маленький грузовичок Daihatsu стал уютной квартирой на...

Новые Honda Prelude уже можно заказать в России:...

Знаменитый пикап Mitsubishi стал авантюрным внедорожником для приключений 

Land Cruiser среди минивэнов: Toyota X-Van Gear завис...

Популярный семейный автомобиль Toyota обновится в мае: будет...

Новый флагманский минивэн Nissan на зависть Toyota Alphard...

Популярной малолитражке Honda подправили оснащение

Агрессивная и динамичная версия Suzuki Swift Sport все...

Новая футуристичная Toyota Corolla обещает удивить мизерным расходом...

Новый бюджетный спорткар Toyota все еще в разработке,...

Новая практичная Toyota для дачников: изображения и подробности

Загрузить больше

