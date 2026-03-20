Милый маленький грузовичок Daihatsu стал уютной квартирой на колесах на 3 человек

Текст: Михаил Романченко
Кемперы – очень популярный вид автомобилей для путешествий в Японии. Они компактнее классических домов на колесах, но иногда способны по оснащению не уступать даже своим более продвинутым и крупным аналогам.

Один из таких примеров недавно был представлен японской фирмой «Direct Cars», выпустившей на местный рынок кемпер Ahamo Logos Edition. Маленький автодом базируется на компактном грузовичке Daihatsu Hijet Truck.

Длина кемпера составляет всего 3,4-метра, что отправляет ее в популярный сегмент кей-каров. Ширина равна 1,5-метрам, а высота почти 2-метрам.

Кемпер оборудован подъемной крышей, которая позволяет находиться в жилом отсеке в полный рост. Внутрь нее интегрирована кровать, выступающая местом для сна для двух путешественников. Ее конструкция включает в себя также большой багажный ящик над водительской кабиной.

Основная часть жилого кластера оснащена диваном-скамьей, трансформирующимся в дополнительное третье спальное место, кухонным гарнитуром с раковиной и 25-литровым холодильником. Пол выстлан ламинатом, боковины кемпер-модуля оснащены широкими окнами.

Доступ внутрь осуществляется как через боковую, так и более широкую заднюю дверь, выступающую также импровизированным навесом.

Для автодома можно выбрать различные цветовые решения кузова, а также специальные наклейки и декоративные узоры. Кроме того, в качестве опции на него доступна установка стационарного кондиционера.

Согласно официальному прайс-листу, опубликованному на сайте автопроизводителя, цена такого мини-кемпера в Японии начинается от 4 миллионов 980 тысяч иен. При пересчете на российскую валюту это около 2,6-миллиона рублей.

Фото:Direct Cars

