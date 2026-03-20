Знаменитый пикап Mitsubishi стал авантюрным внедорожником для приключений 

Алиса Шашкова
Алиса Шашкова
Mitsubishi Triton/L200 нового поколения был представлен в середине 2023 года. Рамный пикап разжился новым дизельным мотором, а также изменился визуально и механически. С того времени такие машины продаются на многих рынках, но одним из главных среди них считается австралийский. 

Специально для него накануне был представлен тизер особой модификации Triton/L200, которая будет продаваться исключительно на «Зеленом континенте». Ее основной тематикой являются активные путешествия и приключения.

Судя по первому изображению машины, австралийский Triton Rider (именно так собираются назвать такие автомобили) будет основан на комплектации GSR. При этом новинке достанется полностью новый бампер, спортивная дуга безопасности, а также, вероятно, доработанная подвеска, усиленная защита днища и внедорожные покрышки. 

О каких-либо изменениях, которые могут быть внесены в 2,4-литровый 4-цилиндровый дизельный мотор с двойным «наддувом», не сообщается. Сейчас его мощность составляет 203 лошадиные силы и 450 Нм крутящего момента. 

В Mitsubishi заявляют, что новый Triton Rider был протестирован на самых сложных австралийских трассах, благодаря чему окажется «самым авантюрным внедорожником в истории бренда».

Информации о том, создавался ли этот пикап с использованием собственных австралийских инженерных разработок, либо же его создавал головной офис Mitsubishi, пока нет. 

В Австралии сейчас продается соплатформенный Nissan Navara, у которого также есть собственная местная версия с приставкой Warrior. Такие машины делает австралийская компания Premcar. Есть ли связь между новым Mitsubishi Triton Rider и Nissan Navara Warrior не уточняется.

Подробности о новой версии популярного пикапа «Митсубиши» появятся в ближайшие месяцы.

