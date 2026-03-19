Агрессивная и динамичная версия Suzuki Swift Sport все еще в повестке: сроки запуска и потенциальные цены

Текст: Ростислав Архипов
Suzuki Swift перебрался в новое поколение еще несколько лет назад, но «заряженная» модификация этой модели с приставкой Sport до сих пор этого не сделала. Ходили разговоры о том, что компания отказалась от «подогретого» хэтчбека, однако недавно об этом проекте заговорили вновь. Более того, о нем стали известны ранее засекреченные подробности. 

По данным журнала «Motor-Fan», новый Suzuki Swift Sport появится в продаже в Японии осенью этого года. Самым поздним сроком рыночного дебюта машины называют ноябрь, но, скорее всего, запуск «заряженной» 5-дверки состоится уже в сентябре.

Внешний вид автомобиля будет основан на актуальном «гражданском» Swift, которому примерят спортивный обвес: от расширителей колесных арок и накладок до специальных бамперов с аэродинамической «губой» и имитацией диффузора сзади. Решетка радиатора хэтчбека будет увеличена, а фары получат черные накладки на линзы.

В салоне ожидается появление 9-дюймового дисплея мультимедийной системы и эксклюзивных элементов спортивной отделки, в том числе сидений. 

В качестве силовой установки для машины, вероятно, выступит мягкая гибридная система нового поколения Super Ene-Charge, анонсированная в 2024 году.

Этот бензиново-электрический тандем будет представлять собой двигатель внутреннего сгорания объемом 1,4-литра, работающий в паре с 48-вольтовым стартером-генератором. Он обеспечит новому Suzuki Swift Sport повышение топливной эффективности на 10-20% и позволит расходовать в среднем не более 5,3-литров на 100 км. Максимальная мощность силовой установки составит около 150 лошадиных сил. 

Ожидается, что цена таких машин в Японии составит около 2,5-миллионов местных иен (примерно 1,3-миллиона рублей по нынешнему курсу).

Фото:Motor-Fan

