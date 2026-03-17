Абсолютно новый кроссовер Suzuki расширяет географию продаж

Осенью прошлого года Suzuki представила в Индии абсолютно новый кроссовер Victoris. На презентации этого SUV было заявлено, что автомобиль станет глобальной моделью и получит альтернативное название Across (не путать с Suzuki Across для Европы, являющимся клоном Toyota RAV4).

В число потенциальных рынков сбыта этой модели были включены Африка, Ближний Восток и Латинская Америка, но сроки запуска нового кроссовера «Сузуки» там не назывались.

Однако накануне стало известно, что первым Across появится в Южной Африке, где его цена составит от 349 тысяч 900 до 464 тысяч 900 южноафриканских рэндов (1,7 – 2,3-миллиона рублей по текущему курсу).

Абсолютно новый Suzuki Across, производство которого налажено в Индии, обладает длиной 4,4-метра, шириной 1,8-метра и высотой 1,6-метра. Колесная база машины равна 2,6-метрам, что делает из него потенциального конкурента Toyota Yaris Cross.

Кроссовер выделяется элегантным спортивным дизайном, а также внедорожными акцентами в виде пластиковых защитных накладок на колесных арках и порогах.

Спереди машины установлены узкие фары, а сзади размещен популярный сегодня сквозной горизонтальный фонарь.

Внутри кроссовера предусмотрены большие экраны цифровой приборной панели и мультимедийной системы, а в дорогих версиях есть даже амбиентная подсветка салона и голосовой помощник.

Продавать новый Suzuki Across в Южной Африке будут с полуторалитровым атмосферным бензиновым мотором, работающим в составе мягкой гибридной системы. Его мощность окажется равна 102 лошадиным силам.

В качестве коробки передач выступит 5-скоростная «механика» или 6-диапазонный «автомат». Полный привод Allgrip предложат в качестве опции.