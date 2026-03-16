Пятое поколение Mercedes A-Class готовит революцию: или нет

ДомойАвтоновости сегодняПятое поколение Mercedes A-Class готовит революцию: или нет

Алексей Шмидт
менее 2 мин. чтения
Mercedes-Benz A-Class в своем нынешнем поколении в строю с 2018 года. Осенью 2022 года эта модель, представленная как в кузове седан, так и хэтчбек, была обновлена, а сейчас в Штутгарте работают над новой, пятой по счету генерацией этого бюджетного семейства.

Считалось, что новая версия A-Class полностью порвет с прошлым, но далеко не факт, что это окажется правдой.

Недавно в журналах «Autocar» (заглавное изображение) и «Auto Express» (визуализация ниже) появились первые рендеры этой модели нового поколения, на которых машина очень похожа на актуальный «А-Класс».

Автомобиль отличается от предшественника лишь в незначительных деталях, будь то оформление «передка» с другими фарами, решеткой радиатора и бампером, а также кормой с новым блоком фонарей и боковинами со скрытыми в кузове дверными ручками.

Mercedes-Benz A-Class нового поколения (рендер)

По информации зарубежной прессы, дебют нового Mercedes-Benz A-Class состоится уже в 2028 году. Считалось, что эта модель станет 100-процентным электромобилем, но, скорее всего, она будет полагаться в том числе на гибридные силовые установки. 

Одним из главных изменений в этой модели может стать увеличенный клиренс. На это придется пойти из-за установки в полностью электрической версии машины аккумулятора под пол. Тем не менее A-Class продолжит оставаться легковым автомобилем и никаким образом не будет пересекаться с сегментом кроссоверов. 

В эстетическом плане автомобиль унаследует элементы дизайна от последних моделей Mercedes, такие как передняя часть в форме «акульего носа», как у нового CLA. Что касается названия, то, возможно, машину переименуют в CSA (Compact Sports A-Class). Это позволит ей  более удачно разместиться в одном ряду с моделями CLA, GLB и GLA.

Выпуском нового поколения A-Class займется завод компании Mercedes-Benz в Венгрии (город Кечкемет).

Читайте нас в ТЕЛЕГРАМ и GOOGLE NEWS

Фото:Autocar, AutoExpress

Загрузить больше

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+