Раскрыты подробности об альтернативном Renault Duster

Кроссовер Duster появился в продаже несколько лет назад. И с тех пор предлагается не только в Европе (под брендом Dacia), но и за ее пределами (под маркой Renault). Но вскоре у этой модели появится альтернативная версия, продавать которую собираются только в Индии.

В отличие от глобального исполнения «Дастер», его новый вариант будет построен не на платформе CMF-B, а на архитектуре RGMP.

Машина заметно отличится внешне от своей международной модификации, получив перекроенный дизайн с новой графикой фар, собственными бамперами и задними фонарями.

Renault Duster нового поколения для рынка Индии

Индийская пресса предрекает новому Renault Duster, специально разработанному для местного рынка, ценовую вилку от 1 миллиона до 2 миллионов местных рупий (875 тысяч – 1,7 миллиона рублей).

Предлагать такие кроссоверы на первых порах собираются с бензиновыми турбомоторами (на 1 и 1,3 литра мощностью 100 и 163 лошадиные силы соответственно), но впоследствии список моторных версий расширится гибридной модификацией на 160 «сил».

Интерьер альтернативного Renault Duster для Индии

В качестве коробки передач в машине задействуют 6-скоростную МКПП или 6-диапазонный «робот» DCT.

Одной из главных особенностей альтернативного Duster для Индии станет отсутствие системы полного привода во всех вариантах, в то время как глобальный кроссовер предлагает версию 4WD в качестве опции.

Главными конкурентами кроссовера на местном рынке должны оказаться такие популярные модели как Hyundai Creta и Tata Sierra. Кроме них машине предстоит навязать борьбу за покупателей Kia Seltos, Toyota Hyryder, Honda Elevate, Suzuki Grand Vitara и другим представителям этого сегмента.