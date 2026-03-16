Автодом Stealth Camper Van объединил в себе домашний уют и экстремальные внедорожные характеристики

Текст: Михаил Романченко
the stealth camper van mixes home like comfort with go anywhere off road capabilities 9 1

Рынок автодомов растет как на дрожжах, а занять свою нишу в нем стремится все больше компаний. Одна из них – Bossi Vanz. Американская фирма подготовила новый проект, который способен удивить сочетанием казалось бы несочетаемых вещей: домашнего уюта и внедорожных характеристик.

Кемпер получил название Stealth Camper Van и базируется на полноприводном Mercedes-Benz Sprinter 2026 года с увеличенной колесной базой и высокой крышей. За внедорожные качества в нем отвечает подвеска King с особыми амортизаторами и модернизированными рессорами.

Днище защищено от повреждений несколькими пластинами и боковыми порогами, а спереди установлен силовой бампер FVC с двумя противотуманками и мощной лебедкой Superwinch.

the stealth camper van mixes home like comfort with go anywhere off road capabilities 8 1
Никаких проблем для путешествий на этом автодоме в условиях кромешной темноты нет, поскольку он оборудован также 50-дюймовой светодиодной балкой на крыше. В задней его части расположен держатель «запаски» и специальный бампер со ступенькой и держатель для баллона с пропаном.

Дополняют внедорожные качества этой модели 34-дюймовые «зубастые» внедорожные покрышки BFGoodrich KO3, которые способны эффективно цепляться практически за любые покрытия.

кемпер

Внутри владельца ждет аскетичное, но при этом уютное пространство для жизни, не отделенное перегородкой от кабины водителя. Благодаря поворотным сиденьям его передняя часть отведена под зону для отдыха со столиком для приема пищи и длинной скамьей. Далее располагается кухонный блок с большой раковиной из нержавейки, выдвижным холодильником и складным столиком.

По обеим сторонам гостиной размещены разнообразные верхние шкафы для хранения вещей. В одном из них встроена микроволновая печь. Задняя часть жилого отсека частично занята двумя боковыми коробами Lost Hiway, в которых размещены инженерные коммуникации. Над ними установлена система со складывающимися пуфиками, служащими в качестве импровизированной спальни.

Водоснабжение в кемпере осуществляется от 113-литрового бака с чистой водой, которая для подогрева проходит через бойлер и сливается в 106-литровый бак для сточных вод. За автономность отвечает два аккумулятора на 270 Ач и зарядное устройство на 3000 Вт.

