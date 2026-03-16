Рестайлинговый Suzuki Jimny 2027: первый концепт-арт новой версии знаменитого японского внедорожника

Алексей Шмидт
Внедорожник Suzuki Jimny продается в своей актуальной генерации по всему миру с далекого 2018 года. Все это время машина пользуется огромным спросом как на официальных рынках сбыта, так и там, куда ее возят по «серому» импорту (к примеру, в России).

Компактный рамный внедорожник, которому ни по чем любые преграды на пути, стал самым интересным для покупателей предложением в своем сегменте. Но рано или поздно этой модели предстоит пережить рестайлинг. О том, как он может трансформировать внешний вид машины, на днях поразмыслили в журнале «Motor1».

Авторы этого издания создали собственный промт и поручили придумать дизайн обновленного Suzuki Jimny искусственному интеллекту. Вот что в итоге из этого получилось.

Как видно на первом концепт-арте, новый Suzuki Jimny может получить перелицованную переднюю часть кузова, получив более объемный передний бампер, а также новую накладку на решетке радиатора, в которой компания откажется от вертикальных ламелей в пользу сетки. Вместо классического шильдика Suzuki там расположится буквенное наименование марки.

Рендер обновленного Suzuki Jimny 2027 (ИИ)

Другие изменения в экстерьере нового «Джимни» по мнению ИИ могут включить в себя более широкие пластиковые накладки на колесных арках, появление на крыше штатных рейлингов, увеличение и без того высокого дорожного просвета и дебют колесных дисков нового дизайна.

Технические аспекты автомобиля, вероятно, останутся неизменными. Учитывая, что это будет простое обновление, внедорожник должен сохранить 1,5-литровый бензиновый мотор на 102 лошадиные силы, а также 5-скоростную механическую или 4-диапазонную автоматическую трансмиссию.

Рамная конструкция шасси, система полного привода с «понижайкой», рулевое управление с шариковыми подшипниками и две жесткие оси никуда не денутся.

Презентовать такие внедорожники, по слухам, могут уже в 2027 году.

Фото:Motor1/ИИ

