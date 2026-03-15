Lexus IS готовится стать электрическим купе мощностью 500 лошадиных сил 

Текст: Ростислав Архипов
Седан Lexus IS продается на мировом рынке уже очень давно. Недавно эта 4-дверка пережила очередное небольшое обновление, но теперь все взгляды прикованы к ее новому поколению, которое должно дебютировать в 2027 году.

Первоначально ходили разговоры о том, что новый IS может трансформироваться в безальтернативный гибрид, но теперь появились слухи о том, что эта модель станет 100-процентным электрокаром.

В основу следующего поколения Lexus IS должен лечь концепт-кар LF-ZC. Его премьера состоялась в 2023 году. Машине достанется низкий и обтекаемый кузов, а передняя часть станет более динамичной. За счет скошенных задних стоек силуэт этой модели будет напоминать фастбэк, а не классический седан.

Новый Lexus IS (спекулятивный рендеринг)

Ожидается, что длина нового Lexus IS составит 4750 мм. Ширина будет равна 1880 мм, а высота – 1380 мм. Колесная база японского седана растянется до 2890 мм.

В салоне новинки должна дебютировать интеллектуальная цифровая приборная панель и мультимедийная система на базе «операционки» Arene OS, которая включит в свой арсенал помощника на базе искусственного интеллекта и голосовые команды.

Приводить в движение новый Lexus IS, если слухи подтвердятся, будет электромотор. В случае с задним приводом это будет один двигатель, а с полным – сразу два отдельных агрегата. Максимальная мощность модели может составить порядка 500 лошадиных сил. В случае, если автомобиль получит твердотельную батарею (на это также указывают инсайдеры), запас хода IS может составить порядка 1000 километров.

Читайте также:

Последние новости:

Toyota оккупировала список автомобилей, которые экономят деньги владельцев

Новый купе-кроссовер Nissan «на батарейках» появился у российских...

Раскрыт немецкий полноприводный премиальный седан, который надежнее Toyota...

Продажи самого большого и дорогого кроссовера Hyundai поставлены...

Роскошный брат Toyota RAV4 вот-вот сменит поколение: что...

Michelin больше не является лучшим люксовым брендом шин

Японцы превратили Suzuki Jimny Nomade в стильного внедорожного...

Необычный автодом Nomadore: 3-дверный Suzuki Jimny тянет кемпер...

Nissan X-Trail следующего поколения готовит сюрпризы: новый дизайн...

Рестайлинговый Mitsubishi Delica стал экстремальным внедорожным минивэном для...

«Зеленый» компактный хэтчбек Nissan Sakura готов к первой...

Новый внедорожник Toyota «на раме» начального уровня будет...

Новый Hyundai Tucson собирается отобрать покупателей у Kia...

Belgee X50 против Haval Jolion: кто лучше

Редчайший Ferrari, простявший в сарае более 60 лет,...

Полноприводный кемпер из Германии на базе Mercedes удивляет...

