Lexus IS готовится стать электрическим купе мощностью 500 лошадиных сил 

Седан Lexus IS продается на мировом рынке уже очень давно. Недавно эта 4-дверка пережила очередное небольшое обновление, но теперь все взгляды прикованы к ее новому поколению, которое должно дебютировать в 2027 году.

Первоначально ходили разговоры о том, что новый IS может трансформироваться в безальтернативный гибрид, но теперь появились слухи о том, что эта модель станет 100-процентным электрокаром.

В основу следующего поколения Lexus IS должен лечь концепт-кар LF-ZC. Его премьера состоялась в 2023 году. Машине достанется низкий и обтекаемый кузов, а передняя часть станет более динамичной. За счет скошенных задних стоек силуэт этой модели будет напоминать фастбэк, а не классический седан.

Новый Lexus IS (спекулятивный рендеринг)

Ожидается, что длина нового Lexus IS составит 4750 мм. Ширина будет равна 1880 мм, а высота – 1380 мм. Колесная база японского седана растянется до 2890 мм.

В салоне новинки должна дебютировать интеллектуальная цифровая приборная панель и мультимедийная система на базе «операционки» Arene OS, которая включит в свой арсенал помощника на базе искусственного интеллекта и голосовые команды.

Приводить в движение новый Lexus IS, если слухи подтвердятся, будет электромотор. В случае с задним приводом это будет один двигатель, а с полным – сразу два отдельных агрегата. Максимальная мощность модели может составить порядка 500 лошадиных сил. В случае, если автомобиль получит твердотельную батарею (на это также указывают инсайдеры), запас хода IS может составить порядка 1000 километров.