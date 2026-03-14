Michelin больше не является лучшим люксовым брендом шин

Для того, чтобы насладиться преимуществами любого премиального автомобиля, будь то комфортная и плавная езда, либо же агрессивная и динамичная, требуются правильные покрышки. Именно шины во многом определяют то, насколько водитель сможет почувствовать все возможности машины.

В исследовании J.D. Power за 2025 год среди владельцев автомобилей класса люкс, изучалось, какой производитель предлагает наиболее стабильно качественные покрышки для таких машин.

По итогам опроса три бренда показали результаты выше среднего по сегменту. Третье место заняла Pirelli – итальянская компания по производству шин, которая сегодня частично принадлежит китайским инвесторам. Вторую строчку заняла Michelin, а первое место в исследовании досталось Goodyear.

Такой результат означает существенное изменение расстановки сил по сравнению с 2024 годом. Тогда J.D. Power поставил Goodyear на второе место, а Michelin — на первое.

Как в прошлый раз, так и и сейчас, в ходе опроса автовладельцев просили оценить уровень удовлетворенности покупкой шин по четырем основным критериям. По данным J.D. Power, наиболее важными параметрами оказались комфорт езды и износостойкость шин. Кроме того, при формировании рейтинга учитывались управляемость и износостойкость покрышек.

В нижней части рейтинга оказались Hankook и Continental, которые разделили второе место с конца в категории шин для автомобилей класса люкс. Оба бренда набрали по 795 баллов, что немного ниже среднего показателя по сегменту.

При этом высокие результаты Goodyear не ограничились исключительно люксовым сегментом. Компания также заняла первое место в категории шин для легковых автомобилей и второе среди спортивных шин. Единственным сегментом, где бренд показал более скромные результаты, стали шины для пикапов и внедорожников: здесь его оценка лишь немного превысила средний показатель по категории.