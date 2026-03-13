ДомойАвтоновости сегодняУ Renault и Dacia будет свой Suzuki Jimny: первые рендеры «товарного» вседорожника

У Renault и Dacia будет свой Suzuki Jimny: первые рендеры «товарного» вседорожника

Ростислав Архипов
Несколько дней назад компания Renault представила свой новый концептуальный вседорожник. Машина получила название Bridger и в ближайшей перспективе должна обрести товарную версию.

Брутальный «паркетник» в своем дизайне черпал вдохновение с внедорожных моделей Mercedes G-Class и Land Rover Defender, но выделялся ультракомпактными размерами – чуть менее 4-метров, что ставит его в тот же ряд, что и легендарный японский вездеход Suzuki Jimny.

2277705
Концепт-кар Renault Bridger

Цифровой художник Жульен Жодри из Франции опубликовал в свежей статье местного журнала «Auto-Moto» первые рендерные изображения серийной версии модели Bridger, которую, по слухам, собираются продавать как под брендом Renault, так и Dacia (европейская модификация маловероятна, но все же возможна).

В своей визуализации специалист по компьютерной графике черпал вдохновение с одноименного шоу-кара, дебютировавшего 10 марта.

gSqXMh1nqhpJREP117O1cZswvCcO5q1l after 1
Рендер серийной версии кроссовера Renault/Dacia Briger

«Товарный» вседорожник заметно отличается от того, что был представлен на фотографиях несколько дней назад. Машина оснащена полностью перекроенной передней частью кузова с другими фарами и светодиодными дневными ходовыми огнями, а также классической решеткой радиатора, ставшей прерогативой свежих SUV-моделей Renault и Dacia, таких как Duster 3 поколения и Bigster.

В остальном серийный «паркетник» Bridger ничем не выделяется на фоне прототипа за исключением колес более простого дизайна.

В отличие от того же 5-дверного Suzuki Jimny и Mahinda Thar, которые по габаритам совпадают с этой моделью, новинка Renault и Dacia будет представлять собой обычный SUV с несущим кузовом.

Таким образом для самой нее куда более близкими конкурентами окажутся далеко не два этих классических внедорожника, а скорее компактные кроссоверы Suzuki Brezza, Hyundai Venue и Kia Sonet.

Фото:Julien Jodry/Auto-Moto, Renault

