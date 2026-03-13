Mazda против Ferrari: японцы пытаются заблокировать регистрацию товарного знака нового итальянского суперкара

Похоже Ferrari придется пересматривать уже раскрытое в прессе имя своего первого электрокара до его официальной премьеры. Все из-за того, что японский автопроизводитель Mazda включился в борьбу за это наименование.

Через несколько недель после анонса Ferrari ее нового суперкара Luce, компания из «Хиросимы» подала собственную заявку на регистрацию этого товарного знака в Японии.

Изначально имя Luce использовалось именно «Маздой» для своего большого премиального седана (заглавное фото), но в 1991 году компания прекратила его выпуск.

Официальный тизер нового электрического суперкара Ferrari Luce

Что касается Ferrari и его будущего электрокара, то информация о нем появилась в феврале 2026 года. Его премьера должна состояться этой весной.

Для какого автомобиля «Мазда» собирается использовать свое старое название пока неизвестно, но, возможно, компания просто хочет сохранить его за собой на будущее.

Если Mazda успешно заблокирует использование Ferrari своего старого названия, это будет не первый случай, когда автопроизводителю приходится менять название автомобиля вскоре после его анонса.

В апреле 2024 года Alfa Romeo пришлось спешно переименовывать свой самый компактный кроссовер, изначально названный Milano. Выпускать такие машины планировалось в Польше, а значит их имя противоречило итальянским законам, по которым указывать на итальянское происхождение автомобиля запрещено.

Другие примеры вынужденных переименований можно найти еще в начале 2000-х, когда для Fiat Gingo пришлось менять имя на Panda из-за претензии Renault, посчитавшей, что это название схоже по произношению с Twingo. Кроме того, Volvo не удалось назвать свой седан S40 первой генерации S4 из-за возражения Audi.