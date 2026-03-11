Комфортабельный жилой модуль для путешественников, рыбаков и охотников продают за 8,9 млн рублей

Сегмент экспедиционных автодомов продолжает активно развиваться. Активные путешественники ищут технику, способную сочетать автономность, проходимость и полноценный бытовой комфорт.

Одним из последних интересных проектов на этом рынке в России оказался жилой модуль, устанавливаемый на готовое автомобильное шасси и предназначенный для длительных путешествий, экспедиций, рыбалки или охоты.

Автором проекта выступает известная в сегменте фирма «Волгатрейд». Его главной особенностью является возможность дистанционного проектирования и изготовления. Клиенту не требуется лично присутствовать на производстве: после завершения работ готовый автодом доставляется в любую точку стран СНГ.

Жилой модуль

Создатели проекта сделали упор на оптимальный баланс размеров и функциональности. Жилой модуль имеет сравнительно компактные габариты, что положительно влияет на маневренность автомобиля и снижает центр тяжести (важно для техники, рассчитанной на движение за пределами асфальта).

Основой модуля является кузов из сэндвич-панелей с усиленной теплоизоляцией. Внутренние размеры жилого пространства составляют 6070 × 2350 × 1850 мм, что обеспечивает свободное перемещение внутри.

Внутреннее пространство оформлено мягкой обивкой из искусственной кожи и ткани, а на полу используется коммерческий линолеум.

Основная зона отдыха (гостиная) оборудована П-образным диваном с рундуками для хранения. Обеденный стол из искусственного камня сдвигается и трансформируется, благодаря чему это пространство можно превратить в дополнительное спальное место.

Кухня включает в свой арсенал: столешницу и раковину из искусственного камня, газовую варочную панель (питается от двух газовых баллонов по 12,5-литра), холодильник, морозильную камеру на 200 литров, а также большое количество выдвижных ящиков и шкафов.

Спальня жилого модуля оборудована 2-спальной кроватью с ортопедическим матрасом и навесными шкафами, а в санузле с собственной вентиляцией предусмотрен душ и кассетный биотуалет.

За комфортную температуру внутри дома отвечает автономный отопитель мощностью 5 кВт с разводкой по всем зонам.

Стоимость такого жилого модуля, согласно заявленному прайс-листу его производителя, сейчас составляет 8 миллионов 940 тысяч рублей.