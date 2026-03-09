ДомойАвтоновости сегодняЗнаменитый седан Lexus готовится стать футуристичным минивэном

Знаменитый седан Lexus готовится стать футуристичным минивэном

Михаил Романченко
Текст: Михаил Романченко
Флагманский седан Lexus LS не обновлялся на протяжении многих лет. Ходят слухи, что машину снимут с производства. Свежие сведения, пришедшие из Японии, свидетельствуют о том, что эти спекуляции имеют основания. 

Прием заказов на LS500 в Японии уже прекращен, а количество выпущенных LS500h в этом году составляет менее 100 единиц. 

Ожидается, что название LS будет перенесено на совершенно новую в линейке Lexus модель, которая кардинальным образом отличится по форм-фактору от легковой 4-дверки.

Инсайдеры утверждают, что после 9-летнего жизненного цикла, начавшегося в октябре 2017 года, пятая генерация седана LS будет упразднена в пользу совершенно нового минивэна.

Еще в далеком 2016 году «Лексус» представил концепт LS, который получил футуристичную шестиколесную конфигурацию. 

Экстерьер того шоу-кара выделялся квадратными и четкими линиями, сочетающимися с большой стеклянной крышей. Передняя часть кузова машины была украшена большим количеством светодиодных полос, а корма приобрела фонари, охватывающие всю заднюю часть автомобиля. 

В салоне разместилась горизонтальная консоль с большим экраном перед рулем, отображающая всю информацию об автомобиле. Дополнительный дисплей разместили рядом с лобовым стеклом. 

На втором ряду сидений (всего их 3) в концептуальном минивэне LS были установлены два больших кресла, объединенных в единое целое. В центральном подлокотнике скрыли складной столик, а также предусмотрели для пассажиров встроенный экран развлекательной системы.

Когда новый минивэн Lexus будет запущен в производство пока неизвестно, но учитывая планомерную остановку выпуска седана LS, серийного дебюта этой модели осталось ждать недолго. 

Фото:Lexus

