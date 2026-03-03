Легкий недорогой грузовичок Mitsubishi пережил рестайлинг на родине и обзавелся новой ценой

Компания Mitsubishi объявила о рестайлинге и модернизации своего легкого пикапа Minicab в Японии, которая должна улучшить его конкурентоспособность на рынке за счет обновленного экстерьера и интерьера.

Стоимость автомобиля уже раскрыта, за модернизированный пикап будут просить на родине от 1,3 до 1,7-миллиона иен, что эквивалентно суммам в от 645 до 825 тысяч рублей по нынешнему курсу.

Mitsubishi Minicab представляет собой легкий грузовик начального уровня, который является аналогом Suzuki Carry. Его родственник уже пережил рестайлинг, а теперь пришел черед сделать то же самое и производной модели.

Ключевой особенностью реформенного Minicab стала переделка его передней части кузова, сменившей форму фар, решетки радиатора и переднего бампера.

Совокупно эти изменения сделали внешний облик машины более современным в сегодняшних реалиях. Особенно на фоне ее предшественника, щеголявшего более простым коммерческим образом.

Часть перемен произошли внутри автомобиля, где подстаканники интегрировали в переднюю панель рядом с вентиляционными отверстиями. На пассажирской двери появилась дополнительная ручка, а аналоговая комбинация приборов была заменена на цифровую.

Машина улучшилась в том числе с точки зрения активной безопасности, обзаведясь модернизированной системой помощи водителю e-Assist, которая включила в себя: двухсенсорную систему помощи при торможении DSBS II, систему предотвращения выезда за пределы полосы движения, функцию распознавания дорожных знаков и систему помощи при движении по бездорожью.

Приводить в движение новый Mitsubishi Minicab будет прежний 0,66-литровый атмосферный двигатель мощностью 50 лошадиных сил, ассистентом для которого, как и раньше, окажется 5-ступенчатая «механика» или 4-диапазонный «автомат». Привод можно будет выбирать из вариантов 2WD и 4WD.