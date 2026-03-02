ДомойАвтоновости сегодняДля азиатского кроссовера-хита от Mitsubishi придумали новый аэродинамический обвес

Для азиатского кроссовера-хита от Mitsubishi придумали новый аэродинамический обвес

Алиса Шашкова
Текст: Алиса Шашкова
менее 2 мин. чтения
260302 31047 1 O9UJI 1

Кроссовер Xforce является относительно новой моделью в линейке японской компании Mitsubishi. Автомобиль, адресованный по большей части странам Юго-Восточной Азии, справил дебют в 2023 году и с тех пор стабильно пользуется на положенных ему рынках сбыта высоким интересом среди покупателей.

Более того, в первые месяцы продаж на эту модель отмечался ажиотажный спрос.

Недавно в Японии разработали для Xforce комплект визуальных доработок, который включает в себя боковые накладки, обвесы переднего и заднего бамперов, новый задний спойлер, а также особые рейлинги на крыше. 

xforce обвес

Владельцы кроссоверов могут приобрести эти детали как в комплекте, так и по отдельности.

Напомним, габариты Mitsubishi Xforce равны 4390 мм в длину, 1810 мм в ширину и 1660 мм в высоту. Расстояние между осями составляет 2650 мм. 

Автомобиль позиционируется как кроссовер с высоким дорожным просветом, клиренс которого достигает 22 см. 

260302 31047 2 qd1dg 1

В арсенал таких машин входит двухэкранная система, включающая в себя 10,25-дюймовую цифровую приборную панель и 12,3-дюймовый центральный информационно-развлекательный дисплей, профессиональную аудиосистему YAMAHA с 8 динамиками, систему очистки воздуха NanoeX и систему помощи водителю ADAS 2-го уровня, которые предлагаются начиная с базовой комплектации модели.

Кроссовер оснащается 1,5-литровым атмосферным бензиновым двигателем мощностью 104 лошадиные силы, сопряженным с вариатором CVT. Цены на него в зависимости от рынка сбыта начинаются от 24 тысяч 500 долларов (1,9-миллиона рублей).

Читайте нас в ТЕЛЕГРАМ и GOOGLE NEWS

Фото:Mitsubishi

Читайте также:

Последние новости:

Британец припарковал Honda Civic перед снежной бурей: вернувшись,...

7-местный рамный внедорожник Suzuki Jimny показали на первых...

На Балканах создали роскошный автодом: он выглядит как...

«Малыш» Land Rover Defender Sport будет бескомпромиссным «проходимцем»

Новый 7-местный рамный внедорожник Toyota готов к запуску:...

Новая Mazda2 будет крупнее, просторнее и технологичнее: премьера...

Предельно дорогой и редкий Ferrari, конфискованный у контрабандистов,...

Машины, которые почти не дешевеют за пять лет:...

Маленький, да удаленький: до России доехала некитайская иномарка,...

Обновленный флагманский седан Hyundai показался без маскировки на...

Владельцы Toyota Prius 2026 жалуются на странный жужжащий...

Новый Sandero Stepway: не семейный хэтчбек, а брутальный...

Флагманский вседорожник Honda рвется на родину

Honda по цене Vesta: в России стартовали продажи...

«Безупречная репутация»: Hyundai оправдался за высокие цены на...

В Европе придумали уютный микро-дом на колесах по...

Загрузить больше

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+