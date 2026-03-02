Для азиатского кроссовера-хита от Mitsubishi придумали новый аэродинамический обвес

Кроссовер Xforce является относительно новой моделью в линейке японской компании Mitsubishi. Автомобиль, адресованный по большей части странам Юго-Восточной Азии, справил дебют в 2023 году и с тех пор стабильно пользуется на положенных ему рынках сбыта высоким интересом среди покупателей.

Более того, в первые месяцы продаж на эту модель отмечался ажиотажный спрос.

Недавно в Японии разработали для Xforce комплект визуальных доработок, который включает в себя боковые накладки, обвесы переднего и заднего бамперов, новый задний спойлер, а также особые рейлинги на крыше.

Владельцы кроссоверов могут приобрести эти детали как в комплекте, так и по отдельности.

Напомним, габариты Mitsubishi Xforce равны 4390 мм в длину, 1810 мм в ширину и 1660 мм в высоту. Расстояние между осями составляет 2650 мм.

Автомобиль позиционируется как кроссовер с высоким дорожным просветом, клиренс которого достигает 22 см.

В арсенал таких машин входит двухэкранная система, включающая в себя 10,25-дюймовую цифровую приборную панель и 12,3-дюймовый центральный информационно-развлекательный дисплей, профессиональную аудиосистему YAMAHA с 8 динамиками, систему очистки воздуха NanoeX и систему помощи водителю ADAS 2-го уровня, которые предлагаются начиная с базовой комплектации модели.

Кроссовер оснащается 1,5-литровым атмосферным бензиновым двигателем мощностью 104 лошадиные силы, сопряженным с вариатором CVT. Цены на него в зависимости от рынка сбыта начинаются от 24 тысяч 500 долларов (1,9-миллиона рублей).