Новая Mazda2 будет крупнее, просторнее и технологичнее: премьера уже в 2027 году

Модель Mazda2, позиционируемая как автомобиль начального уровня в линейке автопроизводителя из Хиросимы, готовится к масштабной модернизации.

Японские СМИ утверждают, что новая генерация «двойки» будет выглядеть совсем иначе, нежели ее предшественники. А еще машина увеличится в размерах, получит более просторный салон для пассажиров и обзаведется новым двигателем.

Если верить инсайдерским утечкам, в новом поколении Mazda2 не будет черпать вдохновение с концепт-кара Vision X-Compact. Вместо этого машине предстоит опираться на внешний облик актуального, третьего по счету поколения кроссовера CX-5.

Новое поколение Mazda2 (спекулятивный рендер)

Компактная модель «Мазды» может унаследовать у паркетника-бестселлера его решетку радиатора и увеличенный воздухозаборник ниже в бампере, но задние фонари реформенной «двойки», скорее всего, будут иметь округлый дизайн как в Mazda3.

Размеры будущей генерации Mazda2 должны оказаться следующими: длина составит 4,1-метра, ширина – 1,7-метра, высота – 1,5-метра. Расстояние между осями будет равно 2,6-метрам, что обеспечит этой модели более просторный салон.

Интерьер концепт-кара Mazda Vision X-Compact

Внутри автомобиля не будет традиционной мультимедийной системы. Ее место займет специальный встроенный кронштейн для размещения смартфона, что позволит сделать машину доступнее для покупателей.

В основу Mazda2 нового поколения ляжет платформа, специально разработанная для гибридных моделей. Скорее всего, эта модель будет полагаться на 1,5-литровый мягко-гибридный силовой агрегат, объединяющий в себе электромотор и небольшой аккумуляторный блок.

В более дорогих версиях новой «Мазде2» может оказаться положен роторный мотор объемом 830 кубических сантиметров, который выступает в качестве генератора для электромотора. Максимальная отдача такой связки составит 170 лошадиных сил.

Презентовать новый японский бюджетник планируют уже в 2027 году.