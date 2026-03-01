В Европе придумали уютный микро-дом на колесах по доступной цене, но он оказался мало кому нужен

Исторически формат автомобильных кемперов в Европе является очень популярным. Но, как и везде в мире, из-за повышенного спроса цены на такие машины взлетают до небес.

Впрочем, в 2017 году одна немецкая компания Bela Wohnmobile нашла способ сделать этот формат относительно недорогим для местных покупателей. Вот только это не закончилось для нее положительным образом.

Кемпер Bela Trendy 1 представлял «каблучок» Fiat Doblo, на который была водружена стеклопластиковая надстройка, выступающая в качестве жилого модуля. За счет выпуклой передней части внутри можно было разместиться со всеми удобствами семьям до трех человек.

Автодом не был предназначен для постоянного проживания или длительных путешествий. Но это было отличным решением для поездок за город на выходные.

Длина кемпера составляла всего 5,16-метра, ширина – 1,9-метра, а высота 2,69-метра. Под капотом Fiat Doblo, ставшего микро-домом, устанавливался стандартный для него 1,6-литровый бензиновый мотор на 105 лошадиных сил, сопряженный с шестискоростной МКПП.

Несмотря на небольшие габариты, в Bela Trendy 1 было предусмотрено место для ванной комнаты, обеденной зоны и кухни посередине. В оснащение последней входила 2-конфорочная плита и мойка, а также 78-литровый компрессорный холодильник и ящики для хранения посуды.

В арсенал кемпера также были включены: багажник для велосипедов, москитная сетка на двери, бак для пресной воды на 50 литров, бак для сточных вод на 85 литров и обогреватель Truma C4.

Кемпер стоил в Европе 37 тысяч евро или примерно 3,4-миллиона рублей по сегодняшнему курсу, но спроса на него практически не было. За без малого 3 года Bela Wohnmobile успела выпустить всего несколько сотен машин перед тем, как компания обанкротилась и канула в забвение в 2020 году.