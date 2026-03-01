ДомойАвтоновости сегодняВ Европе придумали уютный микро-дом на колесах по доступной цене, но он...

В Европе придумали уютный микро-дом на колесах по доступной цене, но он оказался мало кому нужен

Ростислав Архипов
Текст: Ростислав Архипов
менее 2 мин. чтения
remembering the bela trendy 1 mini motorhome sleeping for 3 and a full bath in under 17ft 2 1

Исторически формат автомобильных кемперов в Европе является очень популярным. Но, как и везде в мире, из-за повышенного спроса цены на такие машины взлетают до небес.

Впрочем, в 2017 году одна немецкая компания Bela Wohnmobile нашла способ сделать этот формат относительно недорогим для местных покупателей. Вот только это не закончилось для нее положительным образом. 

Кемпер Bela Trendy 1 представлял «каблучок» Fiat Doblo, на который была водружена стеклопластиковая надстройка, выступающая в качестве жилого модуля. За счет выпуклой передней части внутри можно было разместиться со всеми удобствами семьям до трех человек. 

remembering the bela trendy 1 mini motorhome sleeping for 3 and a full bath in under 17ft 266419 1 1

Автодом не был предназначен для постоянного проживания или длительных путешествий. Но это было отличным решением для поездок за город на выходные. 

Длина кемпера составляла всего 5,16-метра, ширина – 1,9-метра, а высота 2,69-метра. Под капотом Fiat Doblo, ставшего микро-домом, устанавливался стандартный для него 1,6-литровый бензиновый мотор на 105 лошадиных сил, сопряженный с шестискоростной МКПП.

remembering the bela trendy 1 mini motorhome sleeping for 3 and a full bath in under 17ft 5 1

Несмотря на небольшие габариты, в Bela Trendy 1 было предусмотрено место для ванной комнаты, обеденной зоны и кухни посередине. В оснащение последней входила 2-конфорочная плита и мойка, а также 78-литровый компрессорный холодильник и ящики для хранения посуды. 

camper

В арсенал кемпера также были включены: багажник для велосипедов, москитная сетка на двери, бак для пресной воды на 50 литров, бак для сточных вод на 85 литров и обогреватель Truma C4.

Кемпер стоил в Европе 37 тысяч евро или примерно 3,4-миллиона рублей по сегодняшнему курсу, но спроса на него практически не было. За без малого 3 года Bela Wohnmobile успела выпустить всего несколько сотен машин перед тем, как компания обанкротилась и канула в забвение в 2020 году. 

Фото:Bela Wohnmobile

