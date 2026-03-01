Популярный родстер Mazda может стать полностью бесшумным

ДомойАвтоновости сегодняПопулярный родстер Mazda может стать полностью бесшумным

Mazda долгое время сторонилась электрификации и придерживалась стратегии, в которой основной упор компании будет сделан на ДВС. Впрочем, в последнее время многое изменилось. Автопроизводитель из Хиросимы подтвердил разработку первой в истории марки подключаемой гибридной силовой установки Skyactiv-Z, а также заметно развил гамму электрических двигателей.

Один из последних, по слухам, может дебютировать под капотом неожиданной модели – популярного родстера MX-5, который готовится к плановой смене поколения.

По словам директора по дизайну Mazda в Европе Йо Стенуит, давшего интервью австралийскому изданию «Drive», следующая генерация MX-5 помимо технологии мягкого гибрида может получить также более комплексную версию с электроприводом. 

Работа над пятым поколением этой спортивной модели уже ведется, но какими силовыми установками оно будет укомплектовано пока не определено. 

Топ-менеджер «Мазды» уверен, что бесшумная версия MX-5 смогла бы найти немало покупателей, а также позволила бы сделать ускорение с места этой знаменитой японской модели более взрывным. 

Кроме того, специалист, работающий на Mazda, подтвердил, что следующая генерация MX-5, сохранит свою концепцию с облегченной конструкцией. Правда пока непонятно как это вяжется с заявлением о полной электрификации этой модели, поскольку установка тяговых батарей оказывает сильное негативное влияние на массу любого автомобиля, а также на его пропорции и баланс в поворотах. 

Сроки премьеры новой Mazda MX-5 пока не называются, но, скорее всего, такая модель дебютирует в ближайшие пару лет.

Фото:BestCarWeb
ИСТОЧНИК:Drive

