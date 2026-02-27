ДомойАвтоновости сегодня«Ламбо Рэмбо»: редкий «необъезженный» внедорожник Lamborghini выставили на торги

«Ламбо Рэмбо»: редкий «необъезженный» внедорожник Lamborghini выставили на торги

Текст: Алексей Шмидт
«С молотка» готовится уйти редчайший Lamborghini LM002, на котором почти никто не ездил

Копия lamborghini lm002 auction 5 e1772116349229 1

На торги выставлен один из редчайших автомобилей в мире. Внедорожник Lamborghini LM002, дебютировавший в середине 80-х и просуществовавший на конвейере до 1993 года, был выпущен всего в 328 экземплярах, поэтому каждая такая машина очень ценна в среде коллекционеров.

Накануне один из внедорожников LM002 1990 производственного года появился в качестве лота аукциона «Сurated». Его особенностью является мизерный пробег, составляющий всего 6 тысяч 760 километров. 

Кроме того, это один из 48 экземпляров LM002, выпущенных специально для американского авторынка.

Копия lamborghini lm002 auction 9 e1772116510671 1
Lamborghini LM002 1990

Внедорожный пикап оборудован 5,2-литровым двигателем V12 мощностью 450 лошадиных сил. Владелец почти не ездил на нем и с начала 90-х держал машину в гараже, что позволило ей сохраниться практически в том виде, в котором она была, когда выехала с конвейера. 

lamborghini lm002 auction 4 e1772116323863
Lamborghini LM002 1990

В описании к лоту говорится, что освещение автомобиля работает исправно, а жидкости и ремни менялись регулярно. Все электростеклоподъемники, печка и кондиционер также находятся в рабочем состоянии даже несмотря на солидный возраст машины. 

Копия lamborghini lm002 auction 3 e1772116272616 1
Lamborghini LM002 1990

Цена машины на торгах не указана, но, как правило, такие экземпляры LM002 уходят «с молотка» за сумму от 300 до 400 тысяч долларов (23 – 31 миллиона рублей) или даже дороже.

Фото:Robb Repport

