«Ламбо Рэмбо»: редкий «необъезженный» внедорожник Lamborghini выставили на торги

На торги выставлен один из редчайших автомобилей в мире. Внедорожник Lamborghini LM002, дебютировавший в середине 80-х и просуществовавший на конвейере до 1993 года, был выпущен всего в 328 экземплярах, поэтому каждая такая машина очень ценна в среде коллекционеров.

Накануне один из внедорожников LM002 1990 производственного года появился в качестве лота аукциона «Сurated». Его особенностью является мизерный пробег, составляющий всего 6 тысяч 760 километров.

Кроме того, это один из 48 экземпляров LM002, выпущенных специально для американского авторынка.

Lamborghini LM002 1990

Внедорожный пикап оборудован 5,2-литровым двигателем V12 мощностью 450 лошадиных сил. Владелец почти не ездил на нем и с начала 90-х держал машину в гараже, что позволило ей сохраниться практически в том виде, в котором она была, когда выехала с конвейера.

Lamborghini LM002 1990

В описании к лоту говорится, что освещение автомобиля работает исправно, а жидкости и ремни менялись регулярно. Все электростеклоподъемники, печка и кондиционер также находятся в рабочем состоянии даже несмотря на солидный возраст машины.

Lamborghini LM002 1990

Цена машины на торгах не указана, но, как правило, такие экземпляры LM002 уходят «с молотка» за сумму от 300 до 400 тысяч долларов (23 – 31 миллиона рублей) или даже дороже.