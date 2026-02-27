Mercedes C-Class следующего поколения представлен в аккумуляторной версии: злой соперник BMW i4

ДомойАвтоновости сегодняMercedes C-Class следующего поколения представлен в аккумуляторной версии: злой соперник BMW i4

Ростислав Архипов
менее 2 мин. чтения

Опубликованы свежие рендеры новой генерации электрического седана Mercedes-Benz

Mercedes Benz C Class EV Preview.No longer like a big mouse as EQ series😂Which do you prefer t 4
Рендер нового Mercedes-Benz C-Class EV (Sugar Design)

О том, что штутгартский автопроизводитель Mercedes-Benz готовит новое поколение C-Class, известно уже давно. 

Более того, не секрет, что продавать эту модель будут сразу в двух итерациях: с двигателями внутреннего сгорания и полностью электрическим мотором. Последние 4-дверки уже выехали на тесты, но пока сильно замаскированы. 

Mercedes Benz C Class EV Preview.No longer like a big mouse as EQ series😂Which do you prefer t 2 1
Рендер нового Mercedes-Benz C-Class EV (SugarDesign)

Снять с них камуфляж недавно взялась студия-дизайна «Sugar Design», показавшая как новые C-Class могут выглядеть в свежем поколении в своей аккумуляторной модификации.

Ожидается, что новая электрическая «цэшка» отличится кузовом от своего брата с ДВС. Автомобиль получит дизайн, напоминающий свежий CLA, а также приобретет плавный силуэт и схожую графику задних фонарей, но с типичными для C-Class пропорциями. 

В сравнении с CLA новый Mercedes-Benz C-Class, работающий на электротяге, предложит покупателям более высокий уровень комфорта в салоне, усовершенствованное шасси и лучшую шумоизоляцию.

Mercedes Benz C Class EV Preview.No longer like a big mouse as EQ series😂Which do you prefer t 1 1
Рендер нового Mercedes-Benz C-Class EV (SugarDesign)

Седан будет располагаться в сегменте среднеразмерных автомобилей, конкурируя с BMW i4. Новый полностью электрический Mercedes построят на новой платформе MB.EA-M, разработанной специально для электромобилей, и задействуют для него 800-вольтовую систему с эффективной силовой электроникой, а также 2-ступенчатую трансмиссию на задней оси для достижения как производительности, так и высокой скорости зарядки.

В базовой версии «батарейному» C-Class будет положен задний привод, но в более дорогих исполнениях машину предложат покупателям в полноприводной модификации с дополнительным электродвигателем, установленным на передней оси. 

Емкость батареи может составить от 94 до 100 кВт/ч, что обеспечит немецкому седану запас хода на одном заряде от 800 до 870 километров. Мощность машины в зависимости от двигателя будет варьироваться в вилке от 245 до 340 лошадиных сил в стандартных версиях и до 600 л.с. в спортивных или AMG-вариантах. 

