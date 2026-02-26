ДомойАвтоновости сегодняЛегендарный рамный вездеход Mitsubishi показался на новых концепт-артах

Легендарный рамный вездеход Mitsubishi показался на новых концепт-артах

Алексей Шмидт
Текст: Алексей Шмидт
менее 2 мин. чтения

Раскрыты сроки премьеры нового Pajero и его ожидаемый дизайн

Копия Concept art All new Generation 5 Mitsubishi Pajero Montero 2027.Mitsubishi pajero20 2 1

Не так давно Mitsubishi намекнула на возвращение своего знаменитого внедорожника Pajero, который сначала был замечен в ходе тестовых испытаний, а затем его мельком показали на официальном видеотизере, посвященном другому мероприятию. 

По новым данным, премьера возрожденного «Паджеро» состоится уже в этом году. На днях в сеть был слит очередной рендер этой модели. Судя по нему машина будет использовать визуальные решения, ранее дебютировавшие в «паркетнике» Destinator. 

Это бюджетный 7-местный кроссовер, созданный для азиатских стран, с Т-образной светотехникой, прямоугольной решеткой радиатора, высоким капотом и грубыми боковинами кузова. Ожидается, что все эти черты переймет новый Pajero.

Копия Concept art All new Generation 5 Mitsubishi Pajero Montero 2027.Mitsubishi pajero20 1 1
Новое поколение Mitsubishi Pajero (спекулятивный рендер)

По слухам, внедорожник будет построен на той же рамной конструкции, что и нынешний Triton (он же L200), и оснащен фирменной системой полного привода Mitsubishi S-AWC, обеспечивающей превосходные внедорожные возможности.

Хотя интерьер еще не раскрыт, ожидается, что он будет иметь схожую компоновку с нынешним Outlander. Ощущение премиальности внутри должны усилить кожаная отделка, множество современных технологических функций, а также достаточное место для полноценных трех рядов сидений. 

Что касается силового агрегата, новое поколение Pajero, скорее всего, сохранит нынешний 2,4-литровый турбодизельный двигатель Triton/L200, который развивает максимальную мощность 204 лошадиные силы.

В дальнейшем ожидается добавление варианта с подключаемым гибридным силовым агрегатом (PHEV) для достижения лучшей топливной экономичности.

Фото:Jasrauto.ae

